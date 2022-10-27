Она больше суток провела под завалами
В Иркутске, на месте крушения истребителя Су-30 нашли собаку. Ранее жильцы пострадавшего при крушении самолёта в Новоленино дома обратились к сотрудникам МЧС и МВД с просьбой спасти собаку, сообщает ГТРК «Иркутск».
Они рассказали, что одна из трёх их собак осталась под завалами. Двоих успели эвакуировать раньше. Жильцы думали, что их третья собака погибла. Сотрудники полиции, которые стояли в оцеплении, услышали вой животного и вызвали спасателей. Вместе они смогли достать четвероногого из-под завалов и передали хозяевам. Собака выжила, хотя и провела под обломками больше суток.
Напомним, крушение самолёта Су-30 СМ произошло вечером 23 октября. Истребитель упал на двухквартирный жилой дом, в котором проживали две семьи. Погибли два пилота самолёта, пострадавших среди жильцов не было. Семьям уже выделили 100 тысяч рублей материальной помощи и нашли жилье из манёвренного фонда.
В Иркутске на месте крушения Су-30 нашли собаку
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