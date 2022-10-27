Жительница Бурятии отметила 95-летие

















Ветеран прокуратуры Бурятии Лидия Васильевна Михайленко отметила 95-летие. С юбилеем её поздравили первый заместитель прокурора республики Алексей Шевченко, председатель Бурятского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры Александр Муравьев и работники прокуратуры.Лидия Васильевна родилась 25 октября 1927 года в Донецкой области. В 1957 году приехала по распределению министерства юстиции РСФСР в Бурятию.В 1960 году принята в органы прокуратуры республики, успешно прослужила более 25 лет. Занимала должности помощника прокурора республики по общему надзору, прокурора отдела по надзору за рассмотрением в судах уголовных дел, помощника прокурора республики по делам несовершеннолетних, прокурора отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности прокуратуры республики.На всех участках работы Лидия Васильевна зарекомендовала себя квалифицированным юристом, добросовестным, принципиальным работником, поддерживала обвинение по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях. Пользовалась заслуженным авторитетом и уважением среди коллег. Проявляя исключительную ответственность, высокий профессионализм, внесла весомый вклад в дело укрепления законности и правопорядка, защиты прав граждан, интересов общества и государства.За многолетнее и добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей награждена медалью «Ветеран прокуратуры», неоднократно поощрялась Генеральным прокурором СССР, прокурором РСФСР, прокурором Бурятской АССР.Находясь на заслуженном отдыхе, Лидия Васильевна поддерживает тесную связь с коллективом прокуратуры республики, передаёт опыт молодому поколению, приумножая лучшие прокурорские традиции.