В улан-удэнской колонии отметили День анимации

Общество, Фото: УФСИН по РБ

Женщины нарисовали персонажей из мультиков



В исправительной колонии №7 в Улан-Удэ прошёл конкурс рисунков, приуроченный ко Дню анимации.



Женщины изобразили на своих рисунках любимых персонажей из мультфильмов, а также сказок.



- Мероприятие проведено в целях формирования умений пользования художественными материалами, различными приёмами изобразительного искусства, направлено на развитие творческих способностей, фантазии и воображения, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

