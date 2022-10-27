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В улан-удэнской колонии отметили День анимации

В улан-удэнской колонии отметили День анимации
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
Женщины нарисовали персонажей из мультиков

В исправительной колонии №7 в Улан-Удэ прошёл конкурс рисунков, приуроченный ко Дню анимации.

Женщины изобразили на своих рисунках любимых персонажей из мультфильмов, а также сказок.

- Мероприятие проведено в целях формирования умений пользования художественными материалами, различными приёмами изобразительного искусства, направлено на развитие творческих способностей, фантазии и воображения, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии. 
УФСИН

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