Женщины нарисовали персонажей из мультиков
В исправительной колонии №7 в Улан-Удэ прошёл конкурс рисунков, приуроченный ко Дню анимации.
Женщины изобразили на своих рисунках любимых персонажей из мультфильмов, а также сказок.
- Мероприятие проведено в целях формирования умений пользования художественными материалами, различными приёмами изобразительного искусства, направлено на развитие творческих способностей, фантазии и воображения, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
В улан-удэнской колонии отметили День анимации
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