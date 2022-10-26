Директор бурятского цирка и его художественный руководитель представят учреждение в Северной столице
С 3 по 6 ноября в Санкт-Петербурге пройдёт фестиваль циркового искусства «Без границ» (0+). Площадка соберет лучших артистов из более чем 20 стран мира. Зрители увидят шоу, где гимнасты и акробаты, жонглеры и клоуны, дрессировщики и иллюзионисты покажут все свои таланты и профессиональные навыки, чтобы получить высшую награду фестиваля.
Несмотря на то, что труппа цирка Бурятии не поедет на фестиваль, директор Государственного цирка Бурятии Наталья Борисова и художественный руководитель Алдар Кынзыбеев поедут на фестиваль для обмена опытом.
- Мы находимся в постоянном творческом поиске. Цель фестиваля - не только проведение яркого циркового праздника. С его помощью мы вместе с коллегами проработаем новые направления международного сотрудничества в области циркового искусства, - сказала директор цирка Бурятии Наталья Борисова.
Фестиваль продемонстрирует гостеприимство россиян и покажет, что мир циркового искусства открыт для всех, и в нем нет границ. Представления пройдут на арене Санкт-Петербургского государственного цирка, отмечающего в этом году 145-летие.
Руководство цирка Бурятии примет участие в фестивале «Без границ»
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