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В Улан-Удэ проверяют качество ремонта дороги на Бурводе

В Улан-Удэ проверяют качество ремонта дороги на Бурводе
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Идёт рабочая приёмка дороги по улице Строителей

Межведомственная комиссия проверяет качество выполненных работ на дороге по улице Строителей в Улан-Удэ.

- Подрядная организация «БСК» отфрезеровала старое полотно, смонтировала бортовые камни, покрыла проезжую часть двухслойным асфальтом. Также дорожники построили тротуары, нанесли разметку и дорожные знаки, - сообщают в администрации города.

Ремонт дороги шёл в два этапа - в этом году дорожники обновили сначала один участок, протяжённостью 470 метров от дома №39 до улицы Кабанской. А в прошлом году был отремонтирован участок до дома №39 по улице Строителей.

После устранения всех выявленных замечаний будет проведена итоговая приемка, и объект будет сдан в эксплуатацию.

Как уже сообщал «Байкал-Daily», в этом году в Улан-Удэ завершается ремонт 29 участков дорог во всех трёх районах города, на которые было выделено в общей сложности 700 млн рублей.
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