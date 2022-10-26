Москвич перечислил 100 тысяч в помощь военнослужащим из Бурятии







Совсем недавно активисты вновь обратились к землякам. Откликнулся московский предприниматель, уроженец Бурятии. Меценат, который пожелал остаться неизвестным, оплатил счёт на поставку большой партии пеноплекса на сумму 100 тысяч рублей.



Материал пеноплекс используется для пошива ковриков-карематов, наколенников и другого снаряжения.



Также помощь волонтёрам оказал владелец магазина в Улан-Удэ, предоставивший материал по специальной цене.















С начала частичной мобилизации группа волонтёров Иволгинского дацана шьёт необходимую одежду для военнослужащих из Бурятии. Ранее был объявлен сбор на покупку ткани и сопутствующих материалов. Волонтёры почти каждый день шьют наколенники, подлокотники, шапки, балаклавы и многое другое. Изделия сшиты очень качественно, рассказали в администрации Тункинского района, где оказывают поддержку волонтёрам.