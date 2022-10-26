В Улан-Удэ четыре часа будут читать имена жертв репрессий

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30 октября у памятника «Жертвам политических репрессий 1930-1950 гг» по улице Соборная в Улан-Удэ пройдёт акция «Возвращение имён». Она будет длиться с 11:00 до 15:00.В час дня там же состоится церемония возложения цветов к памятнику.В рамках ежегодной акции родственники репрессированных, учащиеся школ, студенты колледжей, техникумов и вузов зачитывают имена погибших и пострадавших в ходе политического террора.30 октября в России - День памяти жертв политических репрессий. Его в 1991 году утвердил Верховный Совет РСФСР. День выбрали неслучайно: 30 октября 1974 года в знак протеста против политических гонений в СССР политзаключенные мордовских и пермских лагерей начали голодовку.В годы сталинских репрессий клеймо «врага народа» в Бурятии получили 20 тысяч человек. Органы НКВД расстреляли шесть тысяч человек, напоминает пресс-служба мэрии Улан-Удэ. Было уничтожено 211 православных храмов, 44 дацана, 81 старообрядческий молитвенный дом, 7 синагог, 6 мечетей, 5 баптистских общин, 1 католический костел.