В Улан-Удэ построили и реконструировали 58 спортивных площадок









На современных универсальных площадках теперь могут заниматься спортом и играть ученики школ №№7, 18, 40, лицея № 27, а также жители сотых микрорайонов, Загорска, Восточного, Энергетика, микрорайона ЛВРЗ, улиц Буйко, Ермаковской, Ключевской, Хоринской, Жердева, Терешковой, Добролюбова. Они оснащены оборудованием для проведения спортивных и подвижных игр.



Баскетбольные площадки открыты у городских школ №№13, 22, 37, 44, 49, 57, на территории гимназии № 14, в Тулунже, Энергетике, 140 квартале, микрорайоне ЛВРЗ, в парках имени Орешкова, «Юбилейном», в сквере «Молодёжный», по улицам Жердева, Конечной, Солнечной, Тобольской, Гвардейской, Комсомольской, Добролюбова, Ольхонской. На них установлены щиты с кольцами.



Все площадки имеют проволочно-сетчатое ограждение высотой до шести метров, которое покрыто специальным составом, предотвращающим коррозию металла. Основание площадок бетонное, а поверх него уложено специальное бесшовное резиновое покрытие.



- Покрытие площадок безопасное и прослужит долго. На нем удобно играть и в баскетбол, и в стритбол, и в различные игры, - отметил Дзюбенко.



На современных универсальных площадках теперь могут заниматься спортом и играть ученики школ №№7, 18, 40, лицея № 27, а также жители сотых микрорайонов, Загорска, Восточного, Энергетика, микрорайона ЛВРЗ, улиц Буйко, Ермаковской, Ключевской, Хоринской, Жердева, Терешковой, Добролюбова. Они оснащены оборудованием для проведения спортивных и подвижных игр.Баскетбольные площадки открыты у городских школ №№13, 22, 37, 44, 49, 57, на территории гимназии № 14, в Тулунже, Энергетике, 140 квартале, микрорайоне ЛВРЗ, в парках имени Орешкова, «Юбилейном», в сквере «Молодёжный», по улицам Жердева, Конечной, Солнечной, Тобольской, Гвардейской, Комсомольской, Добролюбова, Ольхонской. На них установлены щиты с кольцами.Все площадки имеют проволочно-сетчатое ограждение высотой до шести метров, которое покрыто специальным составом, предотвращающим коррозию металла. Основание площадок бетонное, а поверх него уложено специальное бесшовное резиновое покрытие.- Покрытие площадок безопасное и прослужит долго. На нем удобно играть и в баскетбол, и в стритбол, и в различные игры, - отметил Дзюбенко.

33 современные универсальные площадки и 25 баскетбольных построены и отремонтированы в Улан-Удэ за последние три года, сообщили в пресс-службе мэрии.- Строительство и реконструкция объектов велись за счет бюджетных средств, выделяемых депутатам Народного Хурала и горсовета на исполнение их полномочий, - сообщил начальник управления по физкультуре и спорту мэрии Андрей Дзюбенко. - За три года на эти цели направлено более 120 миллионов рублей.