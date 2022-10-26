26 октября

25 октября

Популярное

В Улан-Удэ построили и реконструировали 58 спортивных площадок

В Улан-Удэ построили и реконструировали 58 спортивных площадок
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Процесс занял три года

33 современные универсальные площадки и 25 баскетбольных построены и отремонтированы в Улан-Удэ за последние три года, сообщили в пресс-службе мэрии.

- Строительство и реконструкция объектов велись за счет бюджетных средств, выделяемых депутатам Народного Хурала и горсовета на исполнение их полномочий, - сообщил начальник управления по физкультуре и спорту мэрии Андрей Дзюбенко. - За три года на эти цели направлено более 120 миллионов рублей.



На современных универсальных площадках теперь могут заниматься спортом и играть ученики школ №№7, 18, 40, лицея № 27, а также жители сотых микрорайонов, Загорска, Восточного, Энергетика, микрорайона ЛВРЗ, улиц Буйко, Ермаковской, Ключевской, Хоринской, Жердева, Терешковой, Добролюбова. Они оснащены оборудованием для проведения спортивных и подвижных игр.

Баскетбольные площадки открыты у городских школ №№13, 22, 37, 44, 49, 57, на территории гимназии № 14, в Тулунже, Энергетике, 140 квартале, микрорайоне ЛВРЗ, в парках имени Орешкова, «Юбилейном», в сквере «Молодёжный», по улицам Жердева, Конечной, Солнечной, Тобольской, Гвардейской, Комсомольской, Добролюбова, Ольхонской. На них установлены щиты с кольцами.

Все площадки имеют проволочно-сетчатое ограждение высотой до шести метров, которое покрыто специальным составом, предотвращающим коррозию металла. Основание площадок бетонное, а поверх него уложено специальное бесшовное резиновое покрытие.

- Покрытие площадок безопасное и прослужит долго. На нем удобно играть и в баскетбол, и в стритбол, и в различные игры, - отметил Дзюбенко.

спорт спортивная площадка

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В парке Закаменска появились скульптуры советского времени
В парке Закаменска появились скульптуры советского времени
Общество, 26.10.2022
В райцентре Бурятии благоустроили городской парк
В старообрядческом селе Бурятии реконструировали улицу и мост
В старообрядческом селе Бурятии реконструировали улицу и мост
Общество, 26.10.2022
Дорожные работы завершились в «самой красивой деревне России»
В Прибайкалье повторно цветёт «багульник»
В Прибайкалье повторно цветёт «багульник»
Общество, 26.10.2022
Подобное цветение растений обычно при затяжной и тёплой осени
В Улан-Удэ четыре часа будут читать имена жертв репрессий
В Улан-Удэ четыре часа будут читать имена жертв репрессий
Общество, 26.10.2022
В Бурятии в 30-40-е годы XX века расстреляли 6 тысяч человек
Педагог-психолог из Бурятии стала лауреатом всероссийского конкурса
Педагог-психолог из Бурятии стала лауреатом всероссийского конкурса
Общество, 26.10.2022
Победительница работает в школе-интернате №2 города Улан-Удэ
В Агинском округе супруги отметили «бриллиантовую» свадьбу
В Агинском округе супруги отметили «бриллиантовую» свадьбу
Общество, 26.10.2022
У юбиляров большая семья: 9 детей, 19 внуков и 15 правнуков
Чирлидеры Бурятии стали призёрами соревнований в Южно-Сахалинске
Чирлидеры Бурятии стали призёрами соревнований в Южно-Сахалинске
Общество, 26.10.2022
Они уступили всего лишь один балл лидерам турнира
В 2023 году МРОТ могут увеличить до 16242 рублей
В 2023 году МРОТ могут увеличить до 16242 рублей
Общество, 26.10.2022
Прожиточный минимум на душу населения составит 14375 рублей
В Иркутске семьям, на дом которых упал Су-30, подобрали жильё
В Иркутске семьям, на дом которых упал Су-30, подобрали жильё
Общество, 26.10.2022
Жителям дома также окажут финансовую помощь
Ушуисты Бурятии завоевали 35 медалей всероссийского турнира
Ушуисты Бурятии завоевали 35 медалей всероссийского турнира
Общество, 26.10.2022
В Москве прошли соревнования «Связь поколений»
В Бурятии завершился кубок республики по футболу
В Бурятии завершился кубок республики по футболу
Общество, 26.10.2022
Победителем турнира стала команда «ФК Бурятия-Дорожник»
Уехавший из Бурятии в США бизнесмен стал студентом колледжа
Уехавший из Бурятии в США бизнесмен стал студентом колледжа
Общество, 26.10.2022
Алексей Семёнов активно рассказывает о своей жизни в Америке

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^