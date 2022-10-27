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В Бурятии переменная облачность

В Бурятии переменная облачность
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Осадков в четверг не ожидается

По данным Бурятского гидрометцентра, 27 октября по республике переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -3,-8, местами -13,-18, днём +5,+10, местами -1,+4.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью -7,-9, днём +5,+7.
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