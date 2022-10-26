Ученики также приняли участие в вахте памяти
Во Владивостоке на борту корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» Тихоокеанского флота состоялась встреча учащихся одной из средних школ города Чита с экипажем корабля. Для гостей была организована экскурсия по кораблю с рассказом об истории подвига матроса Алдара Цыденжапова, отдавшего свою жизнь ради спасения боевых товарищей, а также об особенностях службы на корабле и быте личного состава.
- Учащиеся общеобразовательного учебного заведения из Читы посетили корвет в рамках акции «Я горжусь тобой, Россия». В составе почётного караула своей школы ученики принимают участие в вахте памяти на Корабельной набережной Владивостока, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В ближайшее время в планах руководства школы, ученики которой посетили корвет, открыть класс имени Алдара Цыденжапова.
Забайкальские школьники посетили корвет «Алдар Цыденжапов»
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