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Скидкой на проезд в трамваях и автобусах Улан-Удэ воспользовались свыше 289 тысяч пассажиров

Скидкой на проезд в трамваях и автобусах Улан-Удэ воспользовались свыше 289 тысяч пассажиров
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Поездка обходится дешевле на шесть рублей

С 1 сентября в общественном транспорте Улан-Удэ действует скидка при оплате проезда загруженной в смартфон картой «Мир».
 
На сегодня ей воспользовались 251180 пассажиров трамвая и 38125 человек в автобусах МУП «Городские маршруты».

В акции участвуют автобусы и трамваи, оборудованные терминалами для приема бесконтактных карт. Платежные сервисы работают на гаджетах с операционной системой Android, а сам телефон должен поддерживать NFC-функцию. Чтобы расплатиться, необходимо загрузить карту «Мир» в одно из приложений – Mir Pay или Samsung Pay.

До 31 декабря 2022 года каждая поездка будет обходиться таким горожанам на 6 рублей дешевле: 14 рублей на трамвае и 19 - в автобусе.
общественный транспорт

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