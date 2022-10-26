Скидкой на проезд в трамваях и автобусах Улан-Удэ воспользовались свыше 289 тысяч пассажиров



С 1 сентября в общественном транспорте Улан-Удэ действует скидка при оплате проезда загруженной в смартфон картой «Мир».



На сегодня ей воспользовались 251180 пассажиров трамвая и 38125 человек в автобусах МУП «Городские маршруты».





В акции участвуют автобусы и трамваи, оборудованные терминалами для приема бесконтактных карт. Платежные сервисы работают на гаджетах с операционной системой Android, а сам телефон должен поддерживать NFC-функцию. Чтобы расплатиться, необходимо загрузить карту «Мир» в одно из приложений – Mir Pay или Samsung Pay.



До 31 декабря 2022 года каждая поездка будет обходиться таким горожанам на 6 рублей дешевле: 14 рублей на трамвае и 19 - в автобусе.