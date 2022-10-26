В Улан-Удэ начали готовить к весне ливневые канализации



Всего на балансе комбината находятся 57 ливневых канализаций, сообщает пресс-служба мэрии. Протяжённость дорог в Улан-Удэ составляет более 543 километров, включая грунтовые. Однако ливневой канализацией обеспечены 33 километра автодорог. Большая их часть справляется с потоками дождевых и талых вод и не требует ежегодной очистки. В основном ливневые канализации очищают в частном секторе, поскольку они чаще забиваются песком.



Самая длинная ливнёвка в столице Бурятии расположена по улице Щорса. Её протяжённость составляет 1,2 километра.



Сотрудники комбината по благоустройству очищают и ремонтируют ливнёвки, чтобы в период таяния снега вся вода уходила в стоки.- Мы постоянно следим за их состоянием и при необходимости оперативно очищаем от песка и мусора, - сообщил директор комбината по благоустройству Владимир Соснин. - Работы выполняются вручную и с помощью канало-промывочной машины. Она напором воды из резинового шланга пробивает все застои в канализационной трубе.С начала апреля 2022 года очищено семь километров ливневых канализаций. Работы проведены на проспекте 50-лет Октября, по улицам Щорса, Бабушкина, Буйко, Лимонова, Дзержинского, Гастелло, Хоца Намсараева и др.