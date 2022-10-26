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Бурятия стала номинантом всероссийского конкурса «Мой спорт»

Бурятия стала номинантом всероссийского конкурса «Мой спорт»
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Церемония награждения прошла на прошлой неделе в Москве

Бурятия вошла в число номинантов всероссийского конкурса в области цифровой трансформации сферы физической культуры и спорта «Мой спорт». Ими стали республиканская спортивно-адаптивная школа в номинации «Лучшая спортивная организация» и тренер Мухоршибирской спортивной школы Виктор Альмашов в номинации «Лучший тренер».

- Мой спорт» стал первым и единственным в стране конкурсом, выявляющим лидеров, вовлечённых в цифровизацию отрасли спорта и активно её развивающих, - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

Также в рамках конкурса цифровой трансформации российского спорта прошла деловая программа. Её участники смогли не только пообщаться и задать вопросы представителям органов власти, общероссийских спортивных федераций и коллегам из других регионов. но и обсудить опыт разных регионов по внедрению современных инструментов и методик работы.

Напомним, что «Мой спорт» – это онлайн-платформа для спортсменов и их родителей, тренеров, спортивных федераций, спортивных организаций и органов власти. В республике внедрение этой платформы начали в январе этого года. На сегодня «Мой спорт» используется в 65 регионах страны и предоставляет доступ к различным инструментам: расписанию тренировок, электронным журналам и оценкам, дневникам самоконтроля, а также личному кабинету спортивной федерации и организаций спортивной подготовки, личному кабинету министра спорта региона, в котором видны все спортивные организации, каждый спортсмен и его успехи, тренер и его нагрузка, все спортивные сооружения региона и их загруженность.
Бурятия конкурс спорт

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