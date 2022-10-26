26 октября

25 октября

Популярное

Бурятия присоединилась к крупнейшей в России акции по сбору макулатуры #БумБатл

Бурятия присоединилась к крупнейшей в России акции по сбору макулатуры #БумБатл
Общество,  Фото:pixabay.com.
Она завершится 15 ноября

Поучаствовать могут как коллективы, так и каждый индивидуально. В 2021 году всего за две недели акции было собрано более 2,5 тыс. тонн макулатуры. Это спасло от вырубки около 50000 деревьев или 500 га леса, сообщает Минприроды Бурятии.
 
#БумБатл проходит уже в третий раз в поддержку национального проекта «Экология», согласно которому к 2024 году на переработку должно направляться не менее 60% твёрдых коммунальных отходов.

Традиционно в акции примут участие детские сады, школы, колледжи и вузы, а также компании. Ближайшую точку приёма макулатуры можно найти на интерактивной карте, которая размещена на сайте проекта бумбатл.рф. В финале акции будут определены по три самых результативных участников в каждой из категорий.
 
Участники #БумБатла соревнуются не только в количестве собранной макулатуры, но и в креативе в социальных сетях. Авторы самых креативных фото и видео с хештегами #бумбатл и #нацпроектэкология смогут пообщаться с посланцами проекта 2022 года – художественными гимнастками Ариной и Диной Авериными и певцом Хабибом. В поддержку БумБатла по всей России также пройдут масштабные просветительские мероприятия: экскурсии на заводы по переработке макулатуры и экологические уроки.


Возрастное ограничение 0+ 
макулатура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ начали готовить к весне ливневые канализации
В Улан-Удэ начали готовить к весне ливневые канализации
Общество, 26.10.2022
Ливневой канализацией обеспечены 33 километра автодорог
В Бурятии тропу к водопаду на Аршане обустраивают по лучшим стандартам
В Бурятии тропу к водопаду на Аршане обустраивают по лучшим стандартам
Общество, 26.10.2022
В Тункинском районе завершается строительство тропы протяжённостью более одного километра
В Чите вводится режим «чёрного неба»
В Чите вводится режим «чёрного неба»
Общество, 26.10.2022
27 октября ожидаются неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности
В Бурятии рассказали, как спасали раненых лебедей
В Бурятии рассказали, как спасали раненых лебедей
Общество, 26.10.2022
Появилось видео спасательной операции
В Улан-Удэ идёт набор детей и взрослых в хоккейную секцию
В Улан-Удэ идёт набор детей и взрослых в хоккейную секцию
Общество, 26.10.2022
На сегодняшний день на льду занимаются более 70 спортсменов
В Улан-Удэ завершается строительство нового футбольного поля
В Улан-Удэ завершается строительство нового футбольного поля
Общество, 26.10.2022
В Солдатском на новом мини-футбольном поле уложили искусственную траву
В Бурятии выросла численность ондатры
В Бурятии выросла численность ондатры
Общество, 26.10.2022
Научные сотрудники провели подсчёт по хаткам вдоль берегов
Улан-удэнцы обеспокоены большим количеством мёртвых голубей
Улан-удэнцы обеспокоены большим количеством мёртвых голубей
Общество, 26.10.2022
«Везде по Мелькомбинату лежат мёртвые голуби», - сообщают местные жители

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^