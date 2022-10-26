Бурятия присоединилась к крупнейшей в России акции по сбору макулатуры #БумБатл

Она завершится 15 ноября



Поучаствовать могут как коллективы, так и каждый индивидуально. В 2021 году всего за две недели акции было собрано более 2,5 тыс. тонн макулатуры. Это спасло от вырубки около 50000 деревьев или 500 га леса, сообщает Минприроды Бурятии.



#БумБатл проходит уже в третий раз в поддержку национального проекта «Экология», согласно которому к 2024 году на переработку должно направляться не менее 60% твёрдых коммунальных отходов.



Традиционно в акции примут участие детские сады, школы, колледжи и вузы, а также компании. Ближайшую точку приёма макулатуры можно найти на интерактивной карте, которая размещена на сайте проекта бумбатл.рф. В финале акции будут определены по три самых результативных участников в каждой из категорий.



Участники #БумБатла соревнуются не только в количестве собранной макулатуры, но и в креативе в социальных сетях. Авторы самых креативных фото и видео с хештегами #бумбатл и #нацпроектэкология смогут пообщаться с посланцами проекта 2022 года – художественными гимнастками Ариной и Диной Авериными и певцом Хабибом. В поддержку БумБатла по всей России также пройдут масштабные просветительские мероприятия: экскурсии на заводы по переработке макулатуры и экологические уроки.











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