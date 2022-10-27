В районе Бурятии разыграют «Кубок мэра»

Общество, Фото: пресс-служба администрации Еравнинского района

В Еравнинском районе возобновят проведение спартакиады



В этом году после двухлетнего перерыва, связанного с эпидемиологическими ограничениями, в Еравнинском районе Бурятии вновь пройдёт спартакиада «Кубок мэра». Соревнования среди организаций и учреждений районного центра соберёт своих спортсменов в селе Сосново-Озёрское, в стенах Еравнинского ДЮСШ с 31 октября по 11 ноября.



- Дебютные игры состоялись в 2007 году. С тех пор провели уже 15 спартакиад. Участниками спартакиад стали не профессиональные спортсмены, а, в первую очередь, специалисты здравоохранения, культуры, образования, силовых структур и другие, - сообщает пресс-служба администрации Еравнинского района.



Соревнования пройдут в следующих видах спорта: мини-футбол, волейбол, комплекс ГТО (количество участников не ограниченно, зачёт по первому лучшему результату), шашки, настольный теннис, перетягивание каната, дартс, «Тэбэк», «Весёлая эстафета», армрестлинг. Главной наградой состязаний является переходящий кубок мэра села Сосново-Озёрское.



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