В районе Бурятии разыграют «Кубок мэра»

В Еравнинском районе возобновят проведение спартакиады
В этом году после двухлетнего перерыва, связанного с эпидемиологическими ограничениями, в Еравнинском районе Бурятии вновь пройдёт спартакиада «Кубок мэра». Соревнования среди организаций и учреждений районного центра соберёт своих спортсменов в селе Сосново-Озёрское, в стенах Еравнинского ДЮСШ с 31 октября по 11 ноября.
- Дебютные игры состоялись в 2007 году. С тех пор провели уже 15 спартакиад. Участниками спартакиад стали не профессиональные спортсмены, а, в первую очередь, специалисты здравоохранения, культуры, образования, силовых структур и другие, - сообщает пресс-служба администрации Еравнинского района.
Соревнования пройдут в следующих видах спорта: мини-футбол, волейбол, комплекс ГТО (количество участников не ограниченно, зачёт по первому лучшему результату), шашки, настольный теннис, перетягивание каната, дартс, «Тэбэк», «Весёлая эстафета», армрестлинг. Главной наградой состязаний является переходящий кубок мэра села Сосново-Озёрское.
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