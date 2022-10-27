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В Улан-Удэ развернётся фестиваль эвенкийской культуры

В Улан-Удэ развернётся фестиваль эвенкийской культуры
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
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С 29 по 30 ноября в Улан-Удэ пройдёт X межрегиональный фестиваль-конкурс эвенкийской культуры имени В.С. Гончикова. Мероприятие проведут в концертно-театральном центре «Феникс».

В фестивале-конкурсе принимают участие детские, юношеские и взрослые коллективы, отдельные исполнители. Каждый участник представляет на конкурс два номера (не более) в своей конкурсной номинации и в возрастной категории.

Номинации:

«Вокал» (соло, ансамбль)
I возрастная категория – 7-13 лет;
II возрастная категория – от 14 лет и старше;
III возрастная категория – от 19 и старше.

«Хореография» (соло, ансамбль)
I возрастная категория – 7-13 лет;
II возрастная категория – от 14 лет и старше;
III возрастная категория – от 19 и старше.

«Инструментальное исполнительство» (соло, ансамбль)
I возрастная категория – 7-13 лет;
II возрастная категория – от 14 и старше.

При участии в конкурсе по вокалу обязательно исполнение песни на эвенкийском языке. При этом исполнение одного номера из двух допускается на русском или ином языке. Заявки на участие подаются в электронном виде до 10 ноября.

Конкурс проводится в два этапа. Первый этап прошёл в муниципальных образованиях и на местах в сентябре. Второй заключительный этап проводится с 29 ноября в Улан-Удэ. Гала-концерт участников фестиваля состоится 30 ноября.

Победителей конкурса наградят дипломами обладателя гран-при, лауреатов I, II, III степени. Об этом сообщает республиканский центр эвенкийской культуры «Арун».

Возрастное ограничение 6+
эвенки Бурятия Улан-Удэ фестиваль конкурс национальная культура

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