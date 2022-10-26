Заявки принимаются до 20 ноября
В Бурятии объявлено о переносе даты проведения межрегионального конкурса молодых вокалистов имени заслуженной артистки РФ Елены Шараевой на 23 и 24 ноября. Подача заявок продлена до 20 ноября. Конкурс пройдёт в концертном зале колледжа искусств имени П.И. Чайковского.
Напомним, что в конкурсе могут принять участие вокалисты: солисты, артисты хора, ансамбля, студенты ссузов и вузов, исполнители народных песен, самодеятельные певцы-любители. Мероприятие пройдёт в два тура.
Также конкурсные испытания проводятся по двум номинациям:
«Академическое пение»
1 категория – вокалисты-солисты, артисты академического хора, ансамбля (до 35 лет включительно);
2 категория - студенты средних специальных учебных заведений и высших учебных заведений.
«Народное пение»
1 категория – исполнители народных песен, самодеятельные певцы–любители (от 14 до 18 лет включительно);
2 категория – исполнители народных песен, самодеятельные певцы–любители (от 19 лет до 35 лет включительно).
Программа конкурса
23 ноября
9:00 – Регистрация участников
10:00 – Конкурсное прослушивание I тура номинации «Народное пение»
14:00 - Конкурсные прослушивания I тура номинации «Академическое пение»
24 ноября
10:00 – Конкурсные прослушивания II тура номинации «Народное пение»
13:00 – Конкурсное прослушивание II тура номинации «Академическое пение»
18:00 – Торжественная церемония награждения лауреатов и дипломантов конкурса. Гала-концерт
Ознакомиться с положением конкурса, а также зарегистрироваться и направить заявки можно на сайте колледжа искусств имени П.И. Чайковского, сообщает пресс-служба учебного заведения.
Возрастное ограничение 6+
В Бурятии состоится межрегиональный конкурс молодых вокалистов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Экспозиция повторит маршрут возвращения с Востока цесаревича Николая
В республике продолжается конкурс на соискание государственных премий
Церемония награждения прошла на прошлой неделе в Москве
Жителям области расскажут о создании документальных фильмов
В райцентре Бурятии благоустроили городской парк
Директор бурятского цирка и его художественный руководитель представят учреждение в Северной столице
Дорожные работы завершились в «самой красивой деревне России»
Идёт рабочая приёмка дороги по улице Строителей
Помощь получили волонтёры Иволгинского дацана
Подобное цветение растений обычно при затяжной и тёплой осени
В Бурятии в 30-40-е годы XX века расстреляли 6 тысяч человек
Процесс занял три года
Победительница работает в школе-интернате №2 города Улан-Удэ
Соревнования состоятся в начале ноября
У юбиляров большая семья: 9 детей, 19 внуков и 15 правнуков