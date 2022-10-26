В Бурятии состоится межрегиональный конкурс молодых вокалистов

Заявки принимаются до 20 ноября



В Бурятии объявлено о переносе даты проведения межрегионального конкурса молодых вокалистов имени заслуженной артистки РФ Елены Шараевой на 23 и 24 ноября. Подача заявок продлена до 20 ноября. Конкурс пройдёт в концертном зале колледжа искусств имени П.И. Чайковского.



Напомним, что в конкурсе могут принять участие вокалисты: солисты, артисты хора, ансамбля, студенты ссузов и вузов, исполнители народных песен, самодеятельные певцы-любители. Мероприятие пройдёт в два тура.



Также конкурсные испытания проводятся по двум номинациям:

«Академическое пение»

1 категория – вокалисты-солисты, артисты академического хора, ансамбля (до 35 лет включительно);

2 категория - студенты средних специальных учебных заведений и высших учебных заведений.

«Народное пение»

1 категория – исполнители народных песен, самодеятельные певцы–любители (от 14 до 18 лет включительно);

2 категория – исполнители народных песен, самодеятельные певцы–любители (от 19 лет до 35 лет включительно).



Программа конкурса



23 ноября

9:00 – Регистрация участников

10:00 – Конкурсное прослушивание I тура номинации «Народное пение»

14:00 - Конкурсные прослушивания I тура номинации «Академическое пение»



24 ноября

10:00 – Конкурсные прослушивания II тура номинации «Народное пение»

13:00 – Конкурсное прослушивание II тура номинации «Академическое пение»

18:00 – Торжественная церемония награждения лауреатов и дипломантов конкурса. Гала-концерт



Ознакомиться с положением конкурса, а также зарегистрироваться и направить заявки можно на сайте колледжа искусств имени П.И. Чайковского, сообщает пресс-служба учебного заведения.



Возрастное ограничение 6+

