26 октября

25 октября

Популярное

В Бурятии состоится межрегиональный конкурс молодых вокалистов

В Бурятии состоится межрегиональный конкурс молодых вокалистов
Общество,  Фото:pixabay.com
Заявки принимаются до 20 ноября

В Бурятии объявлено о переносе даты проведения межрегионального конкурса молодых вокалистов имени заслуженной артистки РФ Елены Шараевой на 23 и 24 ноября. Подача заявок продлена до 20 ноября. Конкурс пройдёт в концертном зале колледжа искусств имени П.И. Чайковского.

Напомним, что в конкурсе могут принять участие вокалисты: солисты, артисты хора, ансамбля, студенты ссузов и вузов, исполнители народных песен, самодеятельные певцы-любители. Мероприятие пройдёт в два тура.

Также конкурсные испытания проводятся по двум номинациям:
«Академическое пение»
1 категория – вокалисты-солисты, артисты академического хора, ансамбля (до 35 лет включительно);
2 категория - студенты средних специальных учебных заведений и высших учебных заведений.
«Народное пение»
1 категория – исполнители народных песен, самодеятельные певцы–любители (от 14 до 18 лет включительно);
2 категория – исполнители народных песен, самодеятельные певцы–любители (от 19 лет до 35 лет включительно).

Программа конкурса

23 ноября
9:00 – Регистрация участников
10:00 – Конкурсное прослушивание I тура номинации «Народное пение»
14:00 - Конкурсные прослушивания I тура номинации «Академическое пение»

24 ноября
10:00 – Конкурсные прослушивания II тура номинации «Народное пение»
13:00 – Конкурсное прослушивание II тура номинации «Академическое пение»
18:00 – Торжественная церемония награждения лауреатов и дипломантов конкурса. Гала-концерт

Ознакомиться с положением конкурса, а также зарегистрироваться и направить заявки можно на сайте колледжа искусств имени П.И. Чайковского, сообщает пресс-служба учебного заведения.

Возрастное ограничение 6+
Бурятия конкурс вокальный конкурс молодежь

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Иркутск примет масштабный передвижной выставочный проект
Иркутск примет масштабный передвижной выставочный проект
Общество, 26.10.2022
Экспозиция повторит маршрут возвращения с Востока цесаревича Николая
В Бурятии отберут талантливую молодёжь
В Бурятии отберут талантливую молодёжь
Общество, 26.10.2022
В республике продолжается конкурс на соискание государственных премий
Бурятия стала номинантом всероссийского конкурса «Мой спорт»
Бурятия стала номинантом всероссийского конкурса «Мой спорт»
Общество, 26.10.2022
Церемония награждения прошла на прошлой неделе в Москве
В Иркутске стартовал форум «Умное кино»
В Иркутске стартовал форум «Умное кино»
Общество, 26.10.2022
Жителям области расскажут о создании документальных фильмов
В парке Закаменска появились скульптуры советского времени
В парке Закаменска появились скульптуры советского времени
Общество, 26.10.2022
В райцентре Бурятии благоустроили городской парк
Руководство цирка Бурятии примет участие в фестивале «Без границ»
Руководство цирка Бурятии примет участие в фестивале «Без границ»
Общество, 26.10.2022
Директор бурятского цирка и его художественный руководитель представят учреждение в Северной столице
В старообрядческом селе Бурятии реконструировали улицу и мост
В старообрядческом селе Бурятии реконструировали улицу и мост
Общество, 26.10.2022
Дорожные работы завершились в «самой красивой деревне России»
В Улан-Удэ проверяют качество ремонта дороги на Бурводе
В Улан-Удэ проверяют качество ремонта дороги на Бурводе
Общество, 26.10.2022
Идёт рабочая приёмка дороги по улице Строителей
Москвич перечислил 100 тысяч в помощь военнослужащим из Бурятии
Москвич перечислил 100 тысяч в помощь военнослужащим из Бурятии
Общество, 26.10.2022
Помощь получили волонтёры Иволгинского дацана
В Прибайкалье повторно цветёт «багульник»
В Прибайкалье повторно цветёт «багульник»
Общество, 26.10.2022
Подобное цветение растений обычно при затяжной и тёплой осени
В Улан-Удэ четыре часа будут читать имена жертв репрессий
В Улан-Удэ четыре часа будут читать имена жертв репрессий
Общество, 26.10.2022
В Бурятии в 30-40-е годы XX века расстреляли 6 тысяч человек
Педагог-психолог из Бурятии стала лауреатом всероссийского конкурса
Педагог-психолог из Бурятии стала лауреатом всероссийского конкурса
Общество, 26.10.2022
Победительница работает в школе-интернате №2 города Улан-Удэ
В Агинском округе супруги отметили «бриллиантовую» свадьбу
В Агинском округе супруги отметили «бриллиантовую» свадьбу
Общество, 26.10.2022
У юбиляров большая семья: 9 детей, 19 внуков и 15 правнуков

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^