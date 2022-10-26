В Чите вводится режим «чёрного неба»

27 октября ожидаются неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности



Как сообщает Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю, 27 октября в Чите объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности. Это так называемый режим «чёрного неба».



Синоптики Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредили, что с семи часов утра и до часу дня 27 октября в Чите ожидаются неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности.



Специалисты МЧС напомнили, что в рамках действия этого режима следует отказаться от сжигания мусора и использования машин с неисправной выхлопной системой. Предприятиям рекомендуется снизить уровень выбросов, а гражданам специалисты советуют ограничить пребывание на открытом воздухе и снизить физическую активность.



Особую осторожность следует соблюдать людям с хроническими заболеваниями и проблемами с органами дыхания.

