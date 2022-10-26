Туристке не дали вывезти из Бурятии картошку и клубни георгина

Общество, Фото: управление Россельхознадзора

Груз изъяли на таможне



В пункте пропуска в городе Кяхта в Бурятии россиянке не дали выехать в Монголию с мешком картошки и партией цветов.



Государственный инспектор Россельхознадзора зафиксировал, что женщина пыталась провезти через границу 15 кг картофеля, посадочный материал - 25 клубней георгина с почвой.



- Подкарантинная продукция высокого фитосанитарного риска вывозилась с территории Российской Федерации без сопровождения фитосанитарным сертификатом, что является нарушением закона «О карантине растений» и создаёт угрозу распространения карантинных организмов, - сообщили в пресс-службе управления.



По данному факту составлен административный протокол. Продукцию вернули в Россию для оформления фитосанитарных сертификатов.

