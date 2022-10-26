26 октября

25 октября

Популярное

Иркутск примет масштабный передвижной выставочный проект

Иркутск примет масштабный передвижной выставочный проект
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Экспозиция повторит маршрут возвращения с Востока цесаревича Николая

В Иркутске с 1 ноября будет представлен масштабный передвижной выставочный проект «Объединяя Россию: от Царскосельской железной дороги до Великого Сибирского пути». Проект посвящён 185-летию открытия первой в России Царскосельской железной дороги и 130-летию основания Транссибирской магистрали. Экспозиция повторит маршрут возвращения из путешествия на Восток будущего императора Николая II в 1891 году: Владивосток – Иркутск – Новосибирск – Челябинск. Путешествие с востока на запад продлится десять месяцев, до июля 2023-го.

В экспозиционном отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея имени Н.Н. Муравьева-Амурского будет представлено более 100 предметов из собрания музея-заповедника «Царское Село», музея железных дорог России (Санкт-Петербург) и киностудии «Ленфильм». Среди них – живопись, графика, фотографии, документы, в том числе с маргиналиями Николая II, мемориальные мундиры, образцы ливрейного и форменного платья, памятные знаки, предметы декоративно-прикладного искусства, связанные с путешествиями императоров, материалы по строительству и функционированию железных дорог, модели поездов и вагонов.

Разделы выставки будут дополнены архивными документами и фотографиями (в цифровом формате Государственного архива РФ, Российского государственного исторического архива, Челябинского областного государственного архива, Российской национальной библиотеки, а также мультимедийными проектами – VR-путешествием в императорском поезде и ОАО «РЖД».

Иркутский областной краеведческий музей дополнит выставку фотографиями из фондов музея: прибытие в Иркутск цесаревича Николая Александровича, будущего императора Николая II летом 1891 года, а также путеводителем о путешествии цесаревича по восточной части Российской империи в 1890–1891 гг.

Экспозицию в Иркутском областном краеведческом музее можно посмотреть до 10 января. Из Иркутска выставка отправится в дальнейшее путешествие по России и будет представлена в Новосибирском историческом парке «Моя страна – моя история» и в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история» в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Иркутской области.

Возрастное ограничение 12+
выставка Иркутск железная дорога история

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятия стала номинантом всероссийского конкурса «Мой спорт»
Бурятия стала номинантом всероссийского конкурса «Мой спорт»
Общество, 26.10.2022
Церемония награждения прошла на прошлой неделе в Москве
В Иркутске стартовал форум «Умное кино»
В Иркутске стартовал форум «Умное кино»
Общество, 26.10.2022
Жителям области расскажут о создании документальных фильмов
В парке Закаменска появились скульптуры советского времени
В парке Закаменска появились скульптуры советского времени
Общество, 26.10.2022
В райцентре Бурятии благоустроили городской парк
Руководство цирка Бурятии примет участие в фестивале «Без границ»
Руководство цирка Бурятии примет участие в фестивале «Без границ»
Общество, 26.10.2022
Директор бурятского цирка и его художественный руководитель представят учреждение в Северной столице
В старообрядческом селе Бурятии реконструировали улицу и мост
В старообрядческом селе Бурятии реконструировали улицу и мост
Общество, 26.10.2022
Дорожные работы завершились в «самой красивой деревне России»
В Улан-Удэ проверяют качество ремонта дороги на Бурводе
В Улан-Удэ проверяют качество ремонта дороги на Бурводе
Общество, 26.10.2022
Идёт рабочая приёмка дороги по улице Строителей
Москвич перечислил 100 тысяч в помощь военнослужащим из Бурятии
Москвич перечислил 100 тысяч в помощь военнослужащим из Бурятии
Общество, 26.10.2022
Помощь получили волонтёры Иволгинского дацана
В Прибайкалье повторно цветёт «багульник»
В Прибайкалье повторно цветёт «багульник»
Общество, 26.10.2022
Подобное цветение растений обычно при затяжной и тёплой осени
В Улан-Удэ четыре часа будут читать имена жертв репрессий
В Улан-Удэ четыре часа будут читать имена жертв репрессий
Общество, 26.10.2022
В Бурятии в 30-40-е годы XX века расстреляли 6 тысяч человек
Педагог-психолог из Бурятии стала лауреатом всероссийского конкурса
Педагог-психолог из Бурятии стала лауреатом всероссийского конкурса
Общество, 26.10.2022
Победительница работает в школе-интернате №2 города Улан-Удэ
В Агинском округе супруги отметили «бриллиантовую» свадьбу
В Агинском округе супруги отметили «бриллиантовую» свадьбу
Общество, 26.10.2022
У юбиляров большая семья: 9 детей, 19 внуков и 15 правнуков
Чирлидеры Бурятии стали призёрами соревнований в Южно-Сахалинске
Чирлидеры Бурятии стали призёрами соревнований в Южно-Сахалинске
Общество, 26.10.2022
Они уступили всего лишь один балл лидерам турнира
В 2023 году МРОТ могут увеличить до 16242 рублей
В 2023 году МРОТ могут увеличить до 16242 рублей
Общество, 26.10.2022
Прожиточный минимум на душу населения составит 14375 рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^