Иркутск примет масштабный передвижной выставочный проект

Экспозиция повторит маршрут возвращения с Востока цесаревича Николая
В Иркутске с 1 ноября будет представлен масштабный передвижной выставочный проект «Объединяя Россию: от Царскосельской железной дороги до Великого Сибирского пути». Проект посвящён 185-летию открытия первой в России Царскосельской железной дороги и 130-летию основания Транссибирской магистрали. Экспозиция повторит маршрут возвращения из путешествия на Восток будущего императора Николая II в 1891 году: Владивосток – Иркутск – Новосибирск – Челябинск. Путешествие с востока на запад продлится десять месяцев, до июля 2023-го.
В экспозиционном отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея имени Н.Н. Муравьева-Амурского будет представлено более 100 предметов из собрания музея-заповедника «Царское Село», музея железных дорог России (Санкт-Петербург) и киностудии «Ленфильм». Среди них – живопись, графика, фотографии, документы, в том числе с маргиналиями Николая II, мемориальные мундиры, образцы ливрейного и форменного платья, памятные знаки, предметы декоративно-прикладного искусства, связанные с путешествиями императоров, материалы по строительству и функционированию железных дорог, модели поездов и вагонов.
Разделы выставки будут дополнены архивными документами и фотографиями (в цифровом формате Государственного архива РФ, Российского государственного исторического архива, Челябинского областного государственного архива, Российской национальной библиотеки, а также мультимедийными проектами – VR-путешествием в императорском поезде и ОАО «РЖД».
Иркутский областной краеведческий музей дополнит выставку фотографиями из фондов музея: прибытие в Иркутск цесаревича Николая Александровича, будущего императора Николая II летом 1891 года, а также путеводителем о путешествии цесаревича по восточной части Российской империи в 1890–1891 гг.
Экспозицию в Иркутском областном краеведческом музее можно посмотреть до 10 января. Из Иркутска выставка отправится в дальнейшее путешествие по России и будет представлена в Новосибирском историческом парке «Моя страна – моя история» и в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история» в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Иркутской области.
Возрастное ограничение 12+
Иркутск примет масштабный передвижной выставочный проект
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