Жителям дома также окажут финансовую помощь
В Иркутске поддержат жителей города, жильё которых пострадало в результате падения самолёта Су-30. 25 октября в комитете по управлению Ленинским округом прошла встреча, на которой представители мэрии, администрации округа и Иркутского авиационного завода обсудили с семьями варианты восстановления дома или приобретения нового жилья. Предприятие выразило готовность в сжатые сроки оказать финансовую помощь. Также пострадавшим перечислены средства, предусмотренные постановлением правительства региона «Об отдельных вопросах оказания адресной материальной помощи на территории Иркутской области».
–Вчера показали им квартиры из городского манёвренного фонда. Каждая из пострадавших семей остановилась на определённом варианте. Сейчас решается вопрос по приобретению всего необходимого для быта. Пользоваться этим жильём они смогут столько, сколько потребуется: пока не будет решён вопрос с восстановлением дома или покупкой нового, – рассказал первый заместитель мэра Андрей Южаков.
Напомним, самолёт упал на частный дом во 2-м Советском переулке. По уточнённым данным, в нём прописаны 7 человек, в том числе – трое детей. Фактически в здании проживали четверо взрослых и ребёнок – первоклассник. Поскольку ребёнок учится в кадетском классе МЧС, в ближайшее время ему выдадут форму установленного образца.
Специалисты комитета по управлению округом совместно с органами внутренних дел помогли пострадавшим восстановить утраченные документы и банковские карты. Для решения всех вопросов мэрия выделила пострадавшим автомобиль. Кроме того, администрацией предложено психологическое сопровождение семей. Также работники «Комбината питания» обеспечили пострадавших, а также сотрудников силовых ведомств, работающих на месте падения самолёта, круглосуточным горячим питанием. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
В Иркутске семьям, на дом которых упал Су-30, подобрали жильё
Общество, Фото:
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