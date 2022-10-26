В Бурятии завершился кубок республики по футболу

Общество, Фото: федерация футбола РБ

Победителем турнира стала команда «ФК Бурятия-Дорожник»



В Улан-Удэ разыграли кубок Бурятии по футболу. В финальном матче встретились команды «ВСГУТУ» и «ФК Бурятия-Дорожник».



Встреча стартовала с гола на 15-й минуте матча в исполнении игрока «ФК Бурятия-Дорожник» Егора Кислицына. Через 10 минут ещё один гол в воротах команды «ВСГУТУ» забил Валерий Борисов с передачи Батора Бурункуева. За ним следовал третий гол от «ФК Бурятия-Дорожник» в исполнении Максима Широнова. За 9 минут до конца первого тайма «ВСГУТУ» удалось отправить мяч в ворота соперника благодаря Фёдору Есифиди.



Второй тайм начинается с ещё одного гола Максима Широнова. Пятый гол от «ФК Бурятия-Дорожник» забил Буянто Старцуев с заработанного штрафного. На 64-й минуте встречи Батор Бурункуев уверенно исполнил пенальти, отправив мяч в левый угол ворот «ВСГУТУ». Соперники ответили забитым мячом в исполнении Ардана Раднажапова на 75-й минуте мачта. В последующие 15 минут счёт оставался неизменным.



Игра закончилась со счётом 6:2, и кубок Бурятии достался команде «ФК Бурятия-Дорожник». Серебряными призёрами стала команда «ВСГУТУ». Лучшим игроком кубка республики был признан Максим Широнов, игрок команды «ФК Бурятия-Дорожник». Об этом сообщает федерация футбола РБ.

