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Ушуисты Бурятии завоевали 35 медалей всероссийского турнира

Ушуисты Бурятии завоевали 35 медалей всероссийского турнира
Общество,  Фото:школа ушу «Золотой дракон»
В Москве прошли соревнования «Связь поколений»

Более 500 спортсменов из 30 регионов страны соревновались в различных стилях традиционного ушу и вин-чун (юнчуньцюань) на прошедшем в Москве всероссийском турнире «Связь поколений». Сборная Бурятии успешно выступила на соревнованиях, завоевав 35 медалей: 10 высшей пробы, 13 серебряных и 12 бронзовых.

Сразу две золотые медали завоевали Амгалан Ж. и Данил В. Также на счету у спортсменов по одной серебряной медали, и «бронза» у Амгалана. Отличился на турнире и Никита В. Он стал обладателем золотой, двух серебряных и двух бронзовых медалей.

В парной работе (дуйлянь) золотую медаль соревнования взяли Аюша Б. и Алдар Д. Никита В. и Амгалан Ж., Алина Б., Елизавета Т., Никита К. и Данил В. стали серебряными призёрами.

Также на турнире отличились Захар Ж., Никита К., Игорь Х., Аюша Б., Алина Б., Алдар Д., Арьяна Г., Андрей К. У спортсменов в копилке также по несколько медалей различного достоинства. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Бурятия ушу турнир спорт

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