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В 2023 году МРОТ могут увеличить до 16242 рублей

В 2023 году МРОТ могут увеличить до 16242 рублей
Общество,  Фото:pixabay.com
Прожиточный минимум на душу населения составит 14375 рублей

В Госдуме состоялось заседание комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, где обсуждался вопрос повышения прожиточного минимума на душу населения в 2023 и 2024 годах.

- По предварительным данным в 2024 году он составит 15049 рублей, - об этом рассказал замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов. - На 2023 год прожиточный минимум на душу населения составит 14375 рублей, рост с учётом проведённого с 1 июня повышения – 13,6%.

Пудов напомнил, что по состоянию на 1 января 2022 года размер прожиточного минимума на душу населения составлял 12654 рубля. 1 июня он был увеличен на 10%. Этот проиндексированный размер прожиточного минимума с 1 января 2023 года будет увеличен на 3,3%.

Соответственно, прожиточный минимум на душу населения составит 14375 рублей, для трудоспособного населения – 15669 рублей, для пенсионеров – 12363 руб., для детей – 13944 руб. Годовой рост прожиточного минимума на душу населения составит 1721 рубль, для трудоспособного населения – 1876 руб., для пенсионеров – 1481 рубль, для детей – 1670 рублей.

- Отмечу, размер прожиточного минимума используется при оценке нуждаемости. Кроме того, от прожиточного минимума зависят размеры социальных выплат. С повышением этой величины увеличиваются размеры выплат для нуждающихся семей с детьми, социального контракта по ряду направлений, а также федеральной и региональной социальных доплат к пенсиям, - пояснила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.

Напомним, что 1 января 2022 года минимальный размер оплаты труда составлял 13890 рублей. С 1 июня он был проиндексирован на 10%. После индексации с 1 января 2023 года дополнительно на 6,3% его размер составит 16242 рубля. Годовой прирост – 2352 рубля. То есть, годовая индексация МРОТ составит 16,9%.

Как сообщает пресс-служба министерства соцзащиты РБ, в 2023 и 2024 годах прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда предлагается устанавливать в особом порядке законом о федеральном бюджете с учётом прогнозируемого уровня инфляции.

МРОТ Прожиточный минимум

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