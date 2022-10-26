На амбулаторном лечении более 200 человек
За прошедшие сутки в Бурятии выявили 32 больных коронавирусом. Это на 10 заболевших больше, чем днём ранее.
Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 151 956 случаев заражений COVID-19. Из них 46% (69 968) приходится на жителей Улан-Удэ.
От COVID-19 за всё время умерли 3086 пациентов. Один пожилой больной скончался за прошедшие сутки.
Сегодня в стационарах получают лечение 56 пациентов, за предыдущие сутки госпитализировано четыре человека. В реанимации находятся 10 больных, восемь из которых пенсионеры.
На амбулаторном лечении и наблюдении – ещё 258 человек.
Ещё 32 человека заболели коронавирусом в Бурятии
Общество, Фото:
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