Ещё 32 человека заболели коронавирусом в Бурятии

На амбулаторном лечении более 200 человек



За прошедшие сутки в Бурятии выявили 32 больных коронавирусом. Это на 10 заболевших больше, чем днём ранее.



Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 151 956 случаев заражений COVID-19. Из них 46% (69 968) приходится на жителей Улан-Удэ.



От COVID-19 за всё время умерли 3086 пациентов. Один пожилой больной скончался за прошедшие сутки.



Сегодня в стационарах получают лечение 56 пациентов, за предыдущие сутки госпитализировано четыре человека. В реанимации находятся 10 больных, восемь из которых пенсионеры.



На амбулаторном лечении и наблюдении – ещё 258 человек.

