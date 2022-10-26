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Вуз Бурятии выиграл свыше 70 миллионов рублей по программе «Приоритет 2030»

Вуз Бурятии выиграл свыше 70 миллионов рублей по программе «Приоритет 2030»
Общество,  Фото:пресс-служба минвостокразвития России
25 октября зампред правительства России Дмитрий Чернышенко объявил имена восьми вузов-победителей, представляющих Дальневосточный федеральный округ (ДФО)

Среди них Бурятская сельскохозяйственная академия имени В.Р. Филиппова (БГСХА), ставшая единственным победителем из республики. Она станет локомотивом консорциума четырёх вузов РБ «БайкалБиоФарм». Деньги потратят на обновление материально-технической базы, развитие агротехнологий и подготовку.

- Каждый вуз-победитель специального трека получит субсидию в размере 71 млн 250 тысяч рублей, - сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов. - Они будут направлены на обновление материально-технической базы, подготовку востребованных кадров, разработку передовых технологий и оборудования для экономики Дальнего Востока.

Защита проектов вузов ДФО прошла 21 октября. БГСХА выступит в роли центра по разработке агротехнологий для производства лекарственного сырья.

- Модель взаимодействия с индустриальными партнёрами предусматривает разработку, испытание и передачу агротехнологий в области лекарственного растениеводства, - пояснил на защите ректор БГСХА Бэликто Цыбиков. - Программа позволит создать новые современные лаборатории по лекарственному растениеводству и опытно-демонстрационные площадки. Лекарства с растительным составом востребованы и испытаны, они оказывают мягкое воздействие на организм, способствуют увеличению продолжительности жизни и оздоровлению населения.

При этом необходимо наращивать контроль качества и безопасности сырья. И сделать это можно как раз на базе Бурятской сельхозакадемии.

Что предлагает академия

Программа развития Бурятской государственной сельскохозяйственной академии подразумевает не только повышение качества образования и науки в вузе, но и развитие всего региона в рамках консорциума «БайкалБиоФарм». Стратегический проект «Лекарственное растениеводство» направлен на создание прорывных технологий в лекарственном растениеводстве для производства лекарственного сырья и условий для развития сельских территорий ДФО.

Развитие отрасли лекарственного растениеводства будет способствовать возрождению села, привлечению специалистов в сельскую местность. Создание фермерских хозяйств (индивидуальных предпринимателей) по производству лекарственного сырья влечёт за собой вовлечение в оборот залежных (ранее распаханных, а теперь заброшенных) земель в регионе, создание дополнительных рабочих мест. Также проект будет способствовать развитию внутреннего и внешнего оздоровительного туризма, агротуризма.

Для осуществления этих задач БГСХА создаст лабораторию лекарственных трав и разрабатывать технологии выращивания лекарственных трав на полигоне «Агротех». Лаборатория при академии поспособствует комплексному развитию научных исследований и разработок в области сельского хозяйства, особенно по лекарственному сырью, а также на совершенствование системы технологического трансфера технологий и обеспечения внедрения результатов в производство.

Справка

Программа «Приоритет 2030» позволит сконцентрировать ресурсы для обеспечения вклада российских университетов в достижение национальных целей развития России на период до 2030 года, повысить научно-образовательный потенциал университетов и научных организаций, а также обеспечить участие образовательных организаций высшего образования в социально-экономическом развитии субъектов РФ.

Цель программы – к 2030 году сформировать в стране более 100 прогрессивных современных университетов – центров научно-технологического и социально-экономического развития страны.

Программу координирует министерство образования и науки РФ.
Бурятия вузы образование наука ДФО

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