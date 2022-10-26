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В Улан-Удэ жители новостройки жалуются на холод в квартирах

В Улан-Удэ жители новостройки жалуются на холод в квартирах
Общество,  Фото:pixabay.com
У многих жильцов начались проблемы с вентиляцией

В Улан-Удэ жители дома №10 в 115 микрорайоне массово жалуются на ощутимый холод в квартирах. Многие считают, что это происходит из-за неправильной работы вентиляционной шахты в самом доме.

Ключи от квартир собственники получали ещё летом, тогда у жильцов не возникало вопросов по поводу вентиляции. Проблема всплыла наружу с наступлением морозов. По словам жителей, холодный воздух обратной тягой идёт прямо в квартиры. Особенно холодно в санузлах.

Свои претензии жильцы расписывают в вайбер-чате.

«У всех такой жуткий холод в ванной? Что будет зимой, если сейчас уже промёрзнуть можно»,

«Куда обращаться по поводу вытяжки? В туалете тянет холодный воздух в ванную, если включить принуждённую вытяжку тогда она тянет обратно»,

«Вентиляция идёт в обратную сторону, холодно в туалете. Зимой в куртках, видимо, заходить будем. И ветер дует по всей квартире, даже если закрыть вентиляцию»

«Судя по сообщениям, у всего дома проблемы», - пишут жильцы.

Подобные жалобы оставили почти 40 собственников квартир. Официальная проверка, которая установит причину происходящего, пока ещё не проводилась.

многоквартирные дома

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