В Улан-Удэ работает бренд по производству национальной керамики

Компания «DOMBO» занимается производством фарфоровых, керамических изделий, изготавливают сувениры и проводят мастер-классы



«DOMBO» – национальный бренд изделий из керамики и фарфоровой посуды. Среди изделий бренда можно найти: ручную керамику, коллекционные тарелки с изображениями картин бурятских художников и других изделий, вручную раскрашенными керамическими глазурями.



Образовалась мастерская керамики «DOMBO» в 2014 году. На протяжении 8 лет команда «DOMBO» работает в нескольких направлениях: создание оригинальных коллекций фарфоровой посуды; разработка дизайна и изготовление фарфоровых изделий совместно с художниками из разных городов и стран; создание керамических изделий; изготовление сувениров ручной работы; проведение мастер-классов.



С момента открытия студии «DOMBO» получила свою известность в рамках Бурятии. Как считают сотрудники компании, им удалось добиться этого за счёт индивидуального подхода к работе, оригинального дизайна, соприкосновения с этнической темой и высокому качеству обжига.



- Мы развиваемся, наша география расширяется. В перспективе выйти на рынок Азии и продолжить расти на российском рынке. Каждые выходные в нашей уютной студии проходят мастер-классы по лепке из глины. Вместе с гостями и жителями нашего города мы создаём кружки, тарелки и различные керамические изделия. Такой формат работы подходит для людей, у которых нет опыта работы с глиной, но есть большое желание. Это некий вызов. В кочевой культуре к коей относится и бурятская культура, не было места хрупким вещам. Керамика и фарфор больше присущи оседлым культурам. Однако для нас было крайне интересным и важным сломить этот стереотип. Мы практически создаём новую историю! - рассказывают сотрудники студии.



Мастера «DOMBO» делятся, что все изготавливаемые предметы интерьера делаются с особым трепетом, а название компании они взяли с бурятского традиционного кувшина.



- В качестве названия мы взяли традиционный бурятский кувшин Домбо, которым в старину пользовались наши предки. В те далёкие времена он изготавливался из дерева и металла. В этом есть определённый смысл, поскольку одной из задач мы изначально ставили возрождение традиционных бурятских форм посуды, - рассказала директор компании Мотрена Антонова.



Центр предпринимательства «Мой бизнес» активно сотрудничает с «DOMBO», проведя аудиты, содействуя в получении маркетинговых услуг, консультационных услугах и разработке технических решений. Помимо этого, при поддержке «Мой бизнес» предприниматели приняли участие на выставках в Москве и на Восточном экономическом форуме.

