26 октября

25 октября

Популярное

В Улан-Удэ работает бренд по производству национальной керамики

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Компания «DOMBO» занимается производством фарфоровых, керамических изделий, изготавливают сувениры и проводят мастер-классы

«DOMBO» – национальный бренд изделий из керамики и фарфоровой посуды. Среди изделий бренда можно найти: ручную керамику, коллекционные тарелки с изображениями картин бурятских художников и других изделий, вручную раскрашенными керамическими глазурями.

Образовалась мастерская керамики «DOMBO» в 2014 году. На протяжении 8 лет команда «DOMBO» работает в нескольких направлениях: создание оригинальных коллекций фарфоровой посуды; разработка дизайна и изготовление фарфоровых изделий совместно с художниками из разных городов и стран; создание керамических изделий; изготовление сувениров ручной работы; проведение мастер-классов.

С момента открытия студии «DOMBO» получила свою известность в рамках Бурятии. Как считают сотрудники компании, им удалось добиться этого за счёт индивидуального подхода к работе, оригинального дизайна, соприкосновения с этнической темой и высокому качеству обжига.

- Мы развиваемся, наша география расширяется. В перспективе выйти на рынок Азии и продолжить расти на российском рынке. Каждые выходные в нашей уютной студии проходят мастер-классы по лепке из глины. Вместе с гостями и жителями нашего города мы создаём кружки, тарелки и различные керамические изделия. Такой формат работы подходит для людей, у которых нет опыта работы с глиной, но есть большое желание. Это некий вызов. В кочевой культуре к коей относится и бурятская культура, не было места хрупким вещам. Керамика и фарфор больше присущи оседлым культурам. Однако для нас было крайне интересным и важным сломить этот стереотип. Мы практически создаём новую историю! - рассказывают сотрудники студии.

Мастера «DOMBO» делятся, что все изготавливаемые предметы интерьера делаются с особым трепетом, а название компании они взяли с бурятского традиционного кувшина.

- В качестве названия мы взяли традиционный бурятский кувшин Домбо, которым в старину пользовались наши предки. В те далёкие времена он изготавливался из дерева и металла. В этом есть определённый смысл, поскольку одной из задач мы изначально ставили возрождение традиционных бурятских форм посуды, - рассказала директор компании Мотрена Антонова.

Центр предпринимательства «Мой бизнес» активно сотрудничает с «DOMBO», проведя аудиты, содействуя в получении маркетинговых услуг, консультационных услугах и разработке технических решений. Помимо этого, при поддержке «Мой бизнес» предприниматели приняли участие на выставках в Москве и на Восточном экономическом форуме.
Сделано в Бурятии 2022

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Вуз Бурятии выиграл свыше 70 миллионов рублей по программе «Приоритет 2030»
Вуз Бурятии выиграл свыше 70 миллионов рублей по программе «Приоритет 2030»
Общество, 26.10.2022
25 октября объявлены имена 8 вузов-победителей, представляющих Дальневосточный федеральный округ
В Улан-Удэ работает бренд по производству национальной керамики
В Улан-Удэ работает бренд по производству национальной керамики
Общество, 26.10.2022
Компания «DOMBO» занимается производством фарфоровых, керамических изделий, изготавливают сувениры и проводят мастер-классы
В Улан-Удэ жители новостройки жалуются на холод в квартирах
В Улан-Удэ жители новостройки жалуются на холод в квартирах
Общество, 26.10.2022
У многих жильцов начались проблемы с вентиляцией
Жителям Поселья ответили, могут ли их включить в состав Улан-Удэ
Жителям Поселья ответили, могут ли их включить в состав Улан-Удэ
Общество, 26.10.2022
Поселье находится к городу ближе, чем Исток, но относится к району
В Бурятии теперь есть кемпинги с телескопами
В Бурятии теперь есть кемпинги с телескопами
Общество, 26.10.2022
Благоустроенные юрты появились в курортном посёлке «Аршан»
ЕР сообщила о выделении средств на реализацию народной программы в бюджете 2023-2025
ЕР сообщила о выделении средств на реализацию народной программы в бюджете 2023-2025
Общество, 26.10.2022
Партия намерена обеспечить гарантии исполнения государственных социальных стандартов для каждого нового гражданина России
В театре Улан-Удэ прошло пожарно-тактическое учение
В театре Улан-Удэ прошло пожарно-тактическое учение
Общество, 26.10.2022
По легенде учений, пожар произошёл на главной сцене
В Улан-Удэ выберут лучший социальный видеоролик
В Улан-Удэ выберут лучший социальный видеоролик
Общество, 26.10.2022
В столице Бурятии пройдёт конкурс «Твори добро!»
В Улан-Удэ до +7 градусов
В Улан-Удэ до +7 градусов
Общество, 26.10.2022
Осадков в республике не ожидается
Бурятия примет кочующий фестиваль «Манящие миры»
Бурятия примет кочующий фестиваль «Манящие миры»
Общество, 25.10.2022
«Байкальский аргиш» в 2023 году обретёт новые краски
Школьники Улан-Удэ сыграют в быстрые шахматы
Школьники Улан-Удэ сыграют в быстрые шахматы
Общество, 25.10.2022
В столице Бурятии состоится турнир в честь Дня комсомола
Молодым исследователям Бурятии присудят именные стипендии
Молодым исследователям Бурятии присудят именные стипендии
Общество, 25.10.2022
Документы на соискание принимаются по 11 ноября
В Бурятии состоится ещё один чемпионат по мини-футболу
В Бурятии состоится ещё один чемпионат по мини-футболу
Общество, 25.10.2022
Старт турнира запланирован на начало ноября

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^