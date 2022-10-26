В Бурятии отберут талантливую молодёжь

В республике продолжается конкурс на соискание государственных премий



В Бурятии проводится конкурсный отбор по поддержке талантливой молодёжи. Заявки принимаются по 28 октября включительно.



Конкурс талантливой молодёжи осуществляется по пяти номинациям:

– социально-значимая и общественная деятельность,

– научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность,

– профессиональное мастерство,

– художественное творчество,

– любительский спорт.



В конкурсе могут принять участие молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Кандидаты должны являться гражданами Российской Федерации и иметь постоянную регистрацию на территории Бурятии. Также они должны быть участником, призёром или победителем (чемпионом, лауреатом, обладателем гран-при, дипломантом) одного или нескольких конкурсных мероприятий, соответствующих заявленной номинации.



Итоги конкурса подведут до 26 декабря. По результатам утверждаются 25 победителей, которые получат государственные премии по 18684 рубля.



Конкурсные материалы передаются кандидатом лично (или через представителя) в комитет по молодёжной политике по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, 8, оф. 516. Конкурсные материалы, направленные по факсу или электронной почте, не рассматриваются. Положение о конкурсном отборе можно найти на официальном сайте министерства спорта РБ.



Возрастное ограничение 12+



