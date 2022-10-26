26 октября

25 октября

Популярное

В Бурятии отберут талантливую молодёжь

В Бурятии отберут талантливую молодёжь
Общество,  Фото:pixabay.com
В республике продолжается конкурс на соискание государственных премий

В Бурятии проводится конкурсный отбор по поддержке талантливой молодёжи. Заявки принимаются по 28 октября включительно.

Конкурс талантливой молодёжи осуществляется по пяти номинациям:
– социально-значимая и общественная деятельность,
– научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность,
– профессиональное мастерство,
– художественное творчество,
– любительский спорт.

В конкурсе могут принять участие молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Кандидаты должны являться гражданами Российской Федерации и иметь постоянную регистрацию на территории Бурятии. Также они должны быть участником, призёром или победителем (чемпионом, лауреатом, обладателем гран-при, дипломантом) одного или нескольких конкурсных мероприятий, соответствующих заявленной номинации.

Итоги конкурса подведут до 26 декабря. По результатам утверждаются 25 победителей, которые получат государственные премии по 18684 рубля.

Конкурсные материалы передаются кандидатом лично (или через представителя) в комитет по молодёжной политике по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, 8, оф. 516. Конкурсные материалы, направленные по факсу или электронной почте, не рассматриваются. Положение о конкурсном отборе можно найти на официальном сайте министерства спорта РБ.

Возрастное ограничение 12+

конкурс Бурятия молодежь премия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Забайкальские школьники посетили корвет «Алдар Цыденжапов»
Забайкальские школьники посетили корвет «Алдар Цыденжапов»
Общество, 26.10.2022
Ученики также приняли участие в вахте памяти
Иркутск примет масштабный передвижной выставочный проект
Иркутск примет масштабный передвижной выставочный проект
Общество, 26.10.2022
Экспозиция повторит маршрут возвращения с Востока цесаревича Николая
В Бурятии отберут талантливую молодёжь
В Бурятии отберут талантливую молодёжь
Общество, 26.10.2022
В республике продолжается конкурс на соискание государственных премий
Бурятия стала номинантом всероссийского конкурса «Мой спорт»
Бурятия стала номинантом всероссийского конкурса «Мой спорт»
Общество, 26.10.2022
Церемония награждения прошла на прошлой неделе в Москве
В Иркутске стартовал форум «Умное кино»
В Иркутске стартовал форум «Умное кино»
Общество, 26.10.2022
Жителям области расскажут о создании документальных фильмов
В парке Закаменска появились скульптуры советского времени
В парке Закаменска появились скульптуры советского времени
Общество, 26.10.2022
В райцентре Бурятии благоустроили городской парк
Руководство цирка Бурятии примет участие в фестивале «Без границ»
Руководство цирка Бурятии примет участие в фестивале «Без границ»
Общество, 26.10.2022
Директор бурятского цирка и его художественный руководитель представят учреждение в Северной столице
В старообрядческом селе Бурятии реконструировали улицу и мост
В старообрядческом селе Бурятии реконструировали улицу и мост
Общество, 26.10.2022
Дорожные работы завершились в «самой красивой деревне России»
В Улан-Удэ проверяют качество ремонта дороги на Бурводе
В Улан-Удэ проверяют качество ремонта дороги на Бурводе
Общество, 26.10.2022
Идёт рабочая приёмка дороги по улице Строителей
Москвич перечислил 100 тысяч в помощь военнослужащим из Бурятии
Москвич перечислил 100 тысяч в помощь военнослужащим из Бурятии
Общество, 26.10.2022
Помощь получили волонтёры Иволгинского дацана
В Прибайкалье повторно цветёт «багульник»
В Прибайкалье повторно цветёт «багульник»
Общество, 26.10.2022
Подобное цветение растений обычно при затяжной и тёплой осени
В Улан-Удэ четыре часа будут читать имена жертв репрессий
В Улан-Удэ четыре часа будут читать имена жертв репрессий
Общество, 26.10.2022
В Бурятии в 30-40-е годы XX века расстреляли 6 тысяч человек
Педагог-психолог из Бурятии стала лауреатом всероссийского конкурса
Педагог-психолог из Бурятии стала лауреатом всероссийского конкурса
Общество, 26.10.2022
Победительница работает в школе-интернате №2 города Улан-Удэ

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^