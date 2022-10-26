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Жителям Поселья ответили, могут ли их включить в состав Улан-Удэ

Жителям Поселья ответили, могут ли их включить в состав Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Поселье находится к городу ближе, чем Исток, но относится к району

Жители пригородного Поселья просят включить их в границы Улан-Удэ, сейчас этот посёлок находится в ведении Иволгинского района.

Существующее положение дел жители находят несправедливым, ведь посёлки Солдатский и Исток относятся к Советскому району Улан-Удэ, а Поселье, находящееся между ними – к Иволгинскому району.

- Проблема с общественным транспортом больная тема на сегодняшний день. Подскажите, возможность передачи Поселья городу Улан-Удэ рассматривается? – задали вопрос местные жители в группе «Иволга-инфо».

Ответила им замначальника МУ «Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений» администрации Иволгинского района Анастасия Шадапова.

- Границы муниципальных образований Бурятии, в том числе Иволгинского района и городского округа «Город Улан-Удэ», определены на основании закона от 31.12.2004 года 985-III «Об установлении границ, образовании и наделении статусом муниципальных образований в республике». В случае изменения границ муниципальных образований необходимо внесение изменений в данный закон. Порядок изменения границ муниципальных образований установлен федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». На сегодняшний день вопрос о передаче Поселья городскому округу «Город Улан-Удэ» не рассматривается, - пояснила она.

Как сообщал «Байкал-Daily», не раз просили о включении их в состав Улан-Удэ и жители пригородного села Сотниково. Однако власти прямо давали понять, что Сотниково им не нужно из-за отсутствия там свободной земли.

Иволгинский район граница

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