Поселье находится к городу ближе, чем Исток, но относится к району
Жители пригородного Поселья просят включить их в границы Улан-Удэ, сейчас этот посёлок находится в ведении Иволгинского района.
Существующее положение дел жители находят несправедливым, ведь посёлки Солдатский и Исток относятся к Советскому району Улан-Удэ, а Поселье, находящееся между ними – к Иволгинскому району.
- Проблема с общественным транспортом больная тема на сегодняшний день. Подскажите, возможность передачи Поселья городу Улан-Удэ рассматривается? – задали вопрос местные жители в группе «Иволга-инфо».
Ответила им замначальника МУ «Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений» администрации Иволгинского района Анастасия Шадапова.
- Границы муниципальных образований Бурятии, в том числе Иволгинского района и городского округа «Город Улан-Удэ», определены на основании закона от 31.12.2004 года 985-III «Об установлении границ, образовании и наделении статусом муниципальных образований в республике». В случае изменения границ муниципальных образований необходимо внесение изменений в данный закон. Порядок изменения границ муниципальных образований установлен федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». На сегодняшний день вопрос о передаче Поселья городскому округу «Город Улан-Удэ» не рассматривается, - пояснила она.
Как сообщал «Байкал-Daily», не раз просили о включении их в состав Улан-Удэ и жители пригородного села Сотниково. Однако власти прямо давали понять, что Сотниково им не нужно из-за отсутствия там свободной земли.
Жителям Поселья ответили, могут ли их включить в состав Улан-Удэ
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
25 октября объявлены имена 8 вузов-победителей, представляющих Дальневосточный федеральный округ
Компания «DOMBO» занимается производством фарфоровых, керамических изделий, изготавливают сувениры и проводят мастер-классы
У многих жильцов начались проблемы с вентиляцией
Поселье находится к городу ближе, чем Исток, но относится к району
Благоустроенные юрты появились в курортном посёлке «Аршан»
В дело вмешалась прокуратура
Партия намерена обеспечить гарантии исполнения государственных социальных стандартов для каждого нового гражданина России
По легенде учений, пожар произошёл на главной сцене
В столице Бурятии пройдёт конкурс «Твори добро!»
Победителей объявят 1 декабря
Осадков в республике не ожидается
«Байкальский аргиш» в 2023 году обретёт новые краски
В столице Бурятии состоится турнир в честь Дня комсомола
Документы на соискание принимаются по 11 ноября
Старт турнира запланирован на начало ноября