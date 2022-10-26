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Чирлидеры Бурятии стали призёрами соревнований в Южно-Сахалинске

Чирлидеры Бурятии стали призёрами соревнований в Южно-Сахалинске
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Они уступили всего лишь один балл лидерам турнира

Спортсменки из Бурятии Намжилма Б. и Яна М. стали серебряными призёрами межрегионального соревнования в Южно-Сахалинске.

- Девочки уже соскучились по соревнованиям, по тем эмоциям, которые спортсмены испытывают стоя на пьедестале почёта. На этом турнире Намжилма и Яна стали вторыми в дисциплине «Чир фристайл двойка», уступив лишь один балл лидерам соревнования, - рассказала о победе подопечных их тренер Екатерина Тучинова.

7 регионов, а это более 600 спортсменов приехали не только показать свои навыки, но и доказать, что они лучшие в этом виде спорта.

- Отметим, что для тренеров был организован судейский семинар, где они могли проверить теоретические знания. А для участниц межрегионального соревнования по чир спорту мастер-классы провели мастер спорта России по чир спорту и спортивной акробатике Александра Вандышева, и трёхкратная чемпионка России в чир-фристайле Ксения Пряхина, - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
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