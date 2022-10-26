Чирлидеры Бурятии стали призёрами соревнований в Южно-Сахалинске

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Они уступили всего лишь один балл лидерам турнира



Спортсменки из Бурятии Намжилма Б. и Яна М. стали серебряными призёрами межрегионального соревнования в Южно-Сахалинске.



- Девочки уже соскучились по соревнованиям, по тем эмоциям, которые спортсмены испытывают стоя на пьедестале почёта. На этом турнире Намжилма и Яна стали вторыми в дисциплине «Чир фристайл двойка», уступив лишь один балл лидерам соревнования, - рассказала о победе подопечных их тренер Екатерина Тучинова.



7 регионов, а это более 600 спортсменов приехали не только показать свои навыки, но и доказать, что они лучшие в этом виде спорта.



- Отметим, что для тренеров был организован судейский семинар, где они могли проверить теоретические знания. А для участниц межрегионального соревнования по чир спорту мастер-классы провели мастер спорта России по чир спорту и спортивной акробатике Александра Вандышева, и трёхкратная чемпионка России в чир-фристайле Ксения Пряхина, - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

