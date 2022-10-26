В Бурятии теперь есть кемпинги с телескопами

Благоустроенные юрты появились в курортном посёлке «Аршан»



В селе Тагархай Тункинского района Бурятии появились благоустроенные юрты с панорамными окнами. Автор проекта Дмитрий Гармаев отмечает, что небольшой юрточный комплекс – это то место, где туристы смогут насладиться тишиной и спокойствием.



— Мы находимся в местности «Святая поляна» в посёлке Аршан. Здесь располагается наш небольшой юрточный комплекс «Источники жизни». Был построен благодаря участию в гранте Ростуризма, — рассказал Дмитрий Гармаев.



Как сообщает администрация Тункинского района, в комплексе находится 6 юрт — одна административно-хозяйственная, три – стандартные и две - VIP-класса. В юрты провели воду из источника, установили биотуалеты и поставили панорамные окна с выходом на террасу. В VIP-номерах есть даже телескоп.



— Весь этот проект не совсем коммерческий. Скорее, это идея для души. В Тунке очень чистое небо и здесь находится несколько научных обсерваторий. Мы приветствуем познавательный туризм и можем предоставить гостям телескоп, чтобы смотреть на звёзды. Комплекс находится в лесу на окраине посёлка. Шум дождя очень хорошо расслабляет, здесь нет никаких техногенных, искусственных шумов, которые есть в посёлке. И благодаря этому можно полностью отключиться от городской суеты, поправить здоровье, в общем, получить настоящую «перезагрузку» для всего организма, — поделился впечатлениями создатель проекта.



Осуществить проект предприниматель смог на средства гранта от Ростуризма, который выиграл в прошлом году.

