В Улан-Удэ водоснабжение Левобережья идёт с отставанием









В Советском районе Улан-Удэ реализуются мероприятия национального проекта «Жильё и городская среда».В марте 2022 года между муниципальным учреждением «Улан-Удэстройзаказчик» и ООО «СМП-10» заключен муниципальный контракт на строительство сетей водоснабжения Левобережной части города протяжённостью 19 км сроком до 1 декабря 2023 года.Прокурорской проверкой установлено, что работы, запланированные на 2022 год, идут с отставанием от графика, имеется угроза их невыполнения в срок по причине недостатков в проектно-сметной документации.Прокуратура района выехала на место проведения работ совместно с представителями заказчика и подрядчика, проведён осмотр участков строительства сетей водоснабжения, изучен проект скорректированной проектно-сметной документации.Исполняющим обязанности прокурора района директору муниципального заказчика объявлено предостережение о недопустимости нарушений федерального законодательства, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.