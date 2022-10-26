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В Улан-Удэ водоснабжение Левобережья идёт с отставанием

В Улан-Удэ водоснабжение Левобережья идёт с отставанием
Общество,  Фото:прокуратура РБ
В дело вмешалась прокуратура

В Советском районе Улан-Удэ реализуются мероприятия национального проекта «Жильё и городская среда».

В марте 2022 года между муниципальным учреждением «Улан-Удэстройзаказчик» и ООО «СМП-10» заключен муниципальный контракт на строительство сетей водоснабжения Левобережной части города протяжённостью 19 км сроком до 1 декабря 2023 года.


Прокурорской проверкой установлено, что работы, запланированные на 2022 год, идут с отставанием от графика, имеется угроза их невыполнения в срок по причине недостатков в проектно-сметной документации.

Прокуратура района выехала на место проведения работ совместно с представителями заказчика и подрядчика, проведён осмотр участков строительства сетей водоснабжения, изучен проект скорректированной проектно-сметной документации.

Исполняющим обязанности прокурора района директору муниципального заказчика объявлено предостережение о недопустимости нарушений федерального законодательства, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. 

прокуратура

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