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ЕР сообщила о выделении средств на реализацию народной программы в бюджете 2023-2025

ЕР сообщила о выделении средств на реализацию народной программы в бюджете 2023-2025
Общество,  Фото:пресс-служба «Единой России»
Партия намерена обеспечить гарантии исполнения государственных социальных стандартов для каждого нового гражданина России

Бюджет страны в нынешних реалиях формируется непростым образом. Однако приоритетные цели «Единой России» не меняются в зависимости от окружающих сложностей – это соблюдение и выполнение всех положений народной программы. С таким заявлением выступил председатель ЕР Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии.

Как пишет rostovgazeta.ru, в рамках заседания обсуждалось материальное обеспечение положений народной программы партии в проекте федерального бюджета на три следующих года.

По словам Медведева, все инициативы, которые разработала и внедрила партия, будут направлены на реализацию социальных обязательств народной программы. Речь идёт о выплатах по маткапиталу, пособиях по инвалидности, пенсий, зарплат специалистам-бюджетникам.

Председатель «Единой России» подчеркнул, что партия намерена обеспечить гарантии исполнения государственных социальных стандартов для каждого нового гражданина нашей страны.

Медведев уточняет, что поддержка ЕР будет оказана инфраструктурным проектам и владельцам бизнеса.

При этом секретарь генерального совета партии Андрей Турчак выступил с инициативой об объединении финансирования выполнения всех мероприятий в новых регионах в единую систему.

Он рассказал, что сейчас на изучение рабочей группе были переданы 92 предложения по расширению программы. К началу декабря партия намерена разработать ряд предложений по корректировке народной программы.

Согласно заявлению главы министерства финансов Антона Силуанова, полному перечню социальных обязательств были предоставлены финансовые дотации в соответствии с проектом бюджета на ближайшие три года. Это относится к выполнению уже существующих мер соцпомощи, так и к тем, которые вводятся только сейчас.

Координатор направления «Финансовое обеспечение исполнения программы», председатель комитета Государственной думы Андрей Макаров сообщил, что на выполнение народной программы в следующем году будет передано 2,3 триллиона рублей, а на 2024 и 2025 годы планируют направить по три триллиона рублей. Также в бюджете предусмотрены отдельные графы расходов на обеспечение обороноспособности и безопасности, включая и предоставление соцгарантий военнослужащим.

Как сообщает er.ru, Макаров указывает, что приоритетом также будет выступать формирование технологического суверенитета, и это уже отражено в бюджете.

- В настоящее время идёт подготовка проекта бюджета Республики Бурятия на 2023 год и плановый 2024-2025 годы. Основа бюджета – выполнение пунктов народной программы, как основного документа, в котором собраны пожелания и наказы наших жителей.
Бюджет Республики Бурятия – социально-ориентированный. Почти 90% — это первоочередные и социально-значимые вопросы. В первую очередь, средства республиканского бюджета будут направлены на строительство и модернизацию объектов по производству тепловой энергии, реконструкцию электросетевого хозяйства, строительство объектов обращения с ТКО, возведению медицинских учреждений, модернизацию учреждений образования. В полном объёме будут выдержаны все социальные обязательства.
Наша задача, как законодательного органа Республики, как фракции «Единая Россия» – максимально достичь выполнения обязательств, взятых на себя, - рассказал Александр Бардунаев, председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Народного Хурала Республики Бурятия.
Единая Россия 2022 Бурятия

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