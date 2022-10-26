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В театре Улан-Удэ прошло пожарно-тактическое учение

В театре Улан-Удэ прошло пожарно-тактическое учение
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
По легенде учений, пожар произошёл на главной сцене

Во вторник, 25 октября в Русском драматическом театре в Улан-Удэ состоится пожарно-тактическое учение. Подразделения Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона отработали действия по тушению условного пожара и спасению пострадавших. На объект с массовым пребыванием людей выезжала техника по повышенному номеру.

По легенде учений, в десятом часу утра на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о возгорании на главной сцене театра. В здании остались три человека, которые не смогли самостоятельно покинуть задымленное помещение. Их вывели прибывшие звенья газодымозащитной службы и передали сотрудникам скорой помощи. Учитывая сложность и специфику объекта, большую пожарную нагрузку, тушение условного пожара осуществлялось в том числе лафетными стволами. Бесперебойная подача огнетушащих веществ была обеспечена работой пожарной насосной станцией ПНС-110.



Благодаря слаженным и оперативным действиям пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки.

- В ходе учения личным составом изучен объект, его планировка и особенности строения. Всего было задействовано 30 человек и 8 единиц пожарно-спасательной техники. Личный состав с поставленной задачей справился на оценку «удовлетворительно», - сказал начальник дежурной смены службы пожаротушения Главного управления МЧС России по Бурятии Вячеслав Калмынин.

На месте условного пожара все действия координировал оперативный штаб пожаротушения, который также организовывал взаимодействие с администрацией объекта.

- Данные учения, прежде всего, проводятся для нашего коллектива. Здание у нас сложное, большое количество людей приходят в театр, поэтому каждый человек, работающий здесь, должен чувствовать ответственность и понимать, как вести себя в сложной ситуации, - отметила директор театра Государственного русского драматического театра имени Бестужева Наталья Светозарова.

Пожарно-тактические учения проводятся в течение всего года, задействованы различные объекты, как с массовым пребыванием людей, так организации промышленности и торговли, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии. 

учения МЧС театр

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