Дополнительный выходной выпадает на 4 ноября
Жителей Бурятии в ноябре ожидают длинные выходные. Кроме стандартных субботы и воскресенья, будет ещё один дополнительный выходной— 4 ноября, на который приходится День народного единства.
В этом году праздник выпадает на пятницу, поэтому переноса не будет. Рабочий день в предшествующий четверг, 3 ноября, будет сокращённым на час (в соответствии со ст. 95 ТК РФ). Сокращение рабочего времени не касается непрерывно действующих организаций, медицинских учреждений, СМИ, общественного транспорта и других предприятий.
Суббота и воскресенье, 5 и 6 ноября соответственно, — календарные выходные. Всего же в ноябре предстоит 21 рабочий и девять выходных дней.
Справка:
4 ноября (22 октября по старому стилю) 1612 года народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов. С их изгнанием завершился долгий период Смутного времени в России. Через несколько месяцев после освобождения Москвы был избран новый царь — представитель династии Романовых Михаил Федорович.
Праздник отмечается ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года.
Жителям Бурятии предстоит в ноябре трёхдневный уикенд
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Коллектив «Уряал» принял участие во всероссийском конкурсе в Ульяновске
Сейчас для птиц ищут место, где им дождаться весну
Работы идут методом народной стройки
Турнир по настольному теннису проходил в Красноярске
Их введут в эксплуатацию до конца года
В соревнованиях принимали участие спортсмены с ПОДА
Прасковья Иванова живёт в Еравнинском районе
Артём Садыков занял первое место на шахматном турнире
Во время промывки городских канализационных сетей специалисты «Водоканала» приходят в ужас
Это поможет борьбе с лесными пожарами
На Богородском острове опять отжигают траву
Состоится фестиваль «Стихия звуков»
Пятерых водителей привлекли к ответственности за нарушение правил перевозки груза
Вернутся они следующим летом
Вера Гасаранова приняла участие в шоу «Концерты»