Жителям Бурятии предстоит в ноябре трёхдневный уикенд

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Дополнительный выходной выпадает на 4 ноября



Жителей Бурятии в ноябре ожидают длинные выходные. Кроме стандартных субботы и воскресенья, будет ещё один дополнительный выходной— 4 ноября, на который приходится День народного единства.



В этом году праздник выпадает на пятницу, поэтому переноса не будет. Рабочий день в предшествующий четверг, 3 ноября, будет сокращённым на час (в соответствии со ст. 95 ТК РФ). Сокращение рабочего времени не касается непрерывно действующих организаций, медицинских учреждений, СМИ, общественного транспорта и других предприятий.



Суббота и воскресенье, 5 и 6 ноября соответственно, — календарные выходные. Всего же в ноябре предстоит 21 рабочий и девять выходных дней.



Справка:



4 ноября (22 октября по старому стилю) 1612 года народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов. С их изгнанием завершился долгий период Смутного времени в России. Через несколько месяцев после освобождения Москвы был избран новый царь — представитель династии Романовых Михаил Федорович.



Праздник отмечается ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года.



