Осадков в республике не ожидается
По данным Бурятского гидрометцентра, 26 октября по республике переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -4,-9, местами -14,-19, днём +5,+10, местами 0,+5.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью -7,-9, днём +5,+7.
В Улан-Удэ до +7 градусов
Общество, Фото:
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