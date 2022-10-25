В Бурятии вновь определят чемпиона по выделке шкур

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Состоится очередной конкурс по выделке и художественной обработке овечьей шкуры и шерсти



В Бурятии объявлен приём заявок на IV республиканский конкурс-выставку по выделке и художественной обработке овечьей шкуры и шерсти «Дулаан шэмэг». Он пройдёт в двух направлениях: выделка шкур и изготовление традиционной бурятской одежды из овечьей шкуры и шерсти. Заявки принимаются до 9 ноября.



Качество выделки шкур оценят эксперты предприятия «Эком» на базе ВСГУТУ. Завершится конкурс большим показом работ мастеров на выставке «Дулаан шэмэг» 12 ноября в Улан-Удэ, в ТРЦ «Пионер». Мастера покажут мастерство выделки шкур, пошива изделий из овчины и овечьей шерсти. Уже традиционно будут представлены шкуры, выделанные по разным технологиям вручную.



В рамках выставки-ярмарки пройдёт акция «Нэгэдэе». Часть средств по желанию мастеров будут направлены на поддержку воинов Бурятии, участвующих в специальной военной операции. Об этом сообщает республиканский центр народного творчества.



Возрастное ограничение 6+

