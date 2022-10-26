В столице Бурятии пройдёт конкурс «Твори добро!»
В Улан-Удэ открыт предварительный приём заявок на городской конкурс на лучший социальный видеоролик «Твори добро!».
Участвовать могут как отельные авторы, так и творческие коллективы. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям: участники 10-14 лет, участники 15-18 лет, 19-22 лет и участники старше 22 лет.
Участники имеют право подать по одной работе в каждой номинации. Видеоролики принимаются в номинациях:
- «Социальная реклама»;
- «Клип»;
- «Документальное кино»;
- «Игровое кино»;
- «Телевизионная программа».
Работы принимаются с 1 по 14 ноября включительно.
Оценивание работ состоится с 15 по 17 ноября. Результаты станут известны 18 ноября. Более подробную информацию можно узнать в положении конкурса, размещённом на сайте дома творчества Советского района «Форус». Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
Возрастное ограничение 6+
В Улан-Удэ выберут лучший социальный видеоролик
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