Национальный оркестр Бурятии выступит в Красноярском крае

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С 23 по 26 ноября в Красноярском крае пройдёт фестиваль национальных оркестров России «Стихия звуков». В нём примут участие шесть музыкальных коллективов из Красноярска, Башкортостана, Тывы, Бурятии, Хакасии и Якутии.Бурятию представит национальный оркестр республики. В его программе прозвучат произведения бурятских и монгольских композиторов, бурятские народные песни, и музыкальные обработки, классика и даже интерпретации саундтреков из популярных фильмов и сериалов. Выступление гости фестиваля прослушают в городе Канск 24 ноября.- Я думаю, что наш национальный оркестр достойно представит Бурятию на этом фестивале. Уверена, что многогранное звучание, высокий профессионализм музыкантов и самобытная культура республики никого не оставит равнодушным, - рассказала министр культуры Бурятии Соёлма Дагаева.Фестиваль проводит Красноярская краевая филармония. В рамках мероприятия пройдут концерты в Красноярске, Лесосибирске, Канске, Ачинске, Минусинске и Шарыпово. Генеральный директор Красноярской филармонии Евгений Стодушный подчеркнул, что с нетерпением ждёт гостей.