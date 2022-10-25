Бурятия присоединилась к акции «БумБатл»

Жителей республики приглашают посоревноваться в сборе макулатуры



В Бурятии проходит акция «Бумбатл». Это соревнование по сбору макулатуры федерального уровня, в котором может поучаствовать любой желающий. Цель «Бумбатла» – формирование экологической культуры у подрастающего поколения, молодёжи и всего населения страны.



В прошлом году всего за две недели акции в России было собрано более 2,5 тысячи тонн макулатуры, что спасло от вырубки около 50000 деревьев, или 500 га леса.



Участники – организации и учреждения – соревнуются как в количестве собранной бумаги, так и в творчестве. Например, авторы самых интересных постов в соцсетях на тему акции получают возможность пообщаться со звёздами «Бумбатла».



Категория I: детские сады, школы, ссузы, высшие учебные заведения

Участвуют в общекомандном зачёте по количеству собранной макулатуры в своей категории, а также могут выкладывать креативные посты и бороться за возможность поучаствовать в онлайн-встрече со звёздами «Бумбатла».



Категория II: организации (коммерческие и некоммерческие)

Участвуют в общекомандном зачёте по количеству собранной макулатуры среди коммерческих и некоммерческих организаций, а также могут выкладывать креативные посты и бороться за возможность поучаствовать в онлайн-встрече со звёздами «Бумбатла».



Категория III: все желающие жители региона

Могут сдавать макулатуру в точках приёма, открытых партнёрами «Бумбатла», а также выкладывать креативные посты и бороться за возможность поучаствовать в онлайн-встрече со звёздами «Бумбатла».



Как сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов РБ, сдать макулатуру в Улан-Удэ можно в пунктах приёма:

- «Эковата03», ул. Ринчино, 12;

- «Чистый город», Ключевская, 31а ; Ключевская, 82; Жердева, 90а; Октябрьская, 27; Цивилева, 32;

- «Вторпроект», ул. Ключевская, 21 (база БМДК);

- Улан-Удэнский бумажный завод, ул. Борсоева, 109а, к3;

- «Вектор», Амбулаторная, 2а;

- Выездная служба по приёму макулатуры, ул. Дарасунская, 12;

- «Эко-Транс», пер. Черкасский, 11а;

- Пункт приёма макулатуры, ул. Сахьяновой, 9е/2.



На переработку принимаются: белая и цветная бумага (линованная, копировальная, компьютерная); бумажные пакеты, открытки, бумажные конверты (без пластикового окошка); обёрточная бумага; картонные изделия; бумажные упаковки, в том числе обувные коробки, книги, газеты и журналы; другая полиграфия (например, рекламные листовки).



Не принимаются: грязная и мокрая макулатура, салфетки и бумажные полотенца, втулки от них, бумажные стаканчики, упаковки из-под яиц, пачки от сигарет, влагостойкая посуда, фантики от конфет, фотографии, чеки, обои, скотч, ламинированная бумага.



Для подготовки нужно вначале отсортировать перерабатываемую макулатуру от неперерабатываемой. По возможности отделить от неё лишние элементы (металлические пружины, скрепки, пластиковые обложки, скотч и т. п.). Спрессовать и связать макулатуру в плотные кипы. Сложить в коробку или плотный пакет.



Креативные посты в сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» на тему переработки и повторного использования бумаги выкладываются с хештегами: #БУМБАТЛ и #нацпроектэкология.



Итоги и победитель акции объявят во время международного форума гражданского участия «#МыВместе» в Москве.



Организовать вывоз собранного вторсырья и подать заявку на сайте акции для участия в общекомандном зачёте можно через на сайте бумбатл.рф.



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