Улан-удэнцы смывают в канализацию строительный мусор, игрушки, одеяла и даже телогрейки

Во время промывки городских канализационных сетей специалисты «Водоканала» приходят в ужас
Магистральные канализационные сети, которые находятся в оживлённых частях Улан-Удэ, промывают в ночное время суток.
Именно благодаря промывке коллектора повышается пропускная способность канализационных сетей и снижается риск возникновения засоров. Это очень важно при наступлении зимних холодов.
- В процессе эксплуатации трубопроводных систем в них скапливается огромное количество различных загрязнителей: остатки пищи, налёт, жировые отложения, волосы, ржавчина, - пояснил главный инженер МУП «Водоканал» Сергей Иванов. - Также в канализацию попадает много предметов, для которых она не была предназначена. И когда объем всех этих веществ внутри достигает своей критической отметки, происходит серьёзный засор трубопровода, технологические сбои на сетях и аварийные ситуации.
В течении года происходит до двух тысяч засоров канализации. В этом году только в августе произошло 183 засора, что уже в десятки раз превышает показатели предыдущих периодов.
Аварийная служба «Водоканала» каждый день принимает больше десяти вызовов о возникновении засоров и выходе сточных вод на поверхность.
В подавляющем большинстве случаев причиной засоров на сетях становятся салфетки, ткань, жир, остатки строительных смесей и другой бытовой мусор, который жители смывают в систему канализации через унитаз.
- В 2021 году случился один из крупнейших засоров на городском коллекторе, причиной которого стала выброшенная в канализационный колодец баранья шкура и останки разделанного животного, - рассказал Сергей Иванов. - В начале 2022 года работу трубопроводов периодически нарушали смытые в унитаз куски одеял, простыней и даже телогреек, а также сломанные игрушки и строительный мусор. Неоднократно такой мусор полностью блокировал работу канализационно-насосных станций, выводя из строя дорогостоящее оборудование.
В год на очистные сооружения предприятия приходит более трехсот тонн мусора, который горожане, не задумываясь, выбрасывают в городскую систему канализации.
Однако благодаря проведению разъяснительных бесед с горожанами и публикациям в информационном пространстве о губительном воздействии мусора на системы канализации, количество засоров канализации всё же медленно, но уменьшается.
- Мы надеемся, что такая тенденция в нашем регионе сохранится, - отметил Сергей Иванов.
Улан-удэнцы смывают в канализацию строительный мусор, игрушки, одеяла и даже телогрейки
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