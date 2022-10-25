В Улан-Удэ водителей штрафуют за разлетающийся мусор

Пятерых водителей привлекли к ответственности за нарушение правил перевозки груза



В Советском районе Улан-Удэ сотрудники ГИБДД и администрации района провели очередной рейд «Полог». Он прошёл на Левом берегу по улице Иволгинская.



- В результате проверки к административной ответственности привлечены пять водителей по ст.12.21ч1 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки грузов». Штраф составляет 500 рублей, - сообщили в администрации Советского района.



ГИБДД и администрация города предупреждает жителей города, что при перевозке сыпучих и строительных материалы, веток и листьев необходимо накрывать кузов брезентом или пологом. Это нужно для того, чтобы не засорять дорожное полотно, а также целях безопасности дорожного движения.



Рейдовые мероприятия на территории Улан-Удэ будут продолжаться, подчеркнули в администрации города.

