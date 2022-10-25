Ученые СО РАН смогут «ловить» грозы вокруг Байкала





В Иркутском национальном техническом техническом университете (ИрНИТУ) разработали грозопеленгаторы для института солнечно-земной физики СО РАН. Учёные создают по проекту «Цифровой Байкал» единую систему мониторинга, позволяющую объединить информационные ресурсы по экосистеме Байкала. Об этом сообщает пресс-служба вуза.



Разработкой приёмных устройств для регистрации сверхдлинных волн занимаются сотрудники кафедры радиоэлектроники и телекоммуникационных систем.



Грозопеленгаторы установлены в геофизической обсерватории ИСЗФ (село Торы, Бурятия), в Байкальской астрофизической обсерватории (Листвянка) и в магнитной обсерватории (остров Ольхон). Четвёртый аппарат будет работать в Братске. Пункты расположения выбраны так, чтобы мониторить территорию вокруг Байкала.



Все приемники сигналов привязаны к единой шкале времени через синхронизацию спутниковых дисциплинированных часов регистраторов с системой ГЛОНАСС. Точность составляет около 20 наносекунд. Учёные централизованно получают и обрабатывают данные в программном обеспечении, которое также разработали в ИрНИТУ.



В приборе также предусмотрена система грозозащиты, при которой повышенный ток отводится по заземляющему проводнику.



Грозы около Байкала представляют большую опасность для труднодоступных заповедных лесов, так как случаются пожары. В сухое и жаркое лето 2015 года, например, в Иркутской области выгорела большая часть тайги около уникальной бухты Песчаная. Пожар начался в горах, куда не смогли быстро добраться пожарные. Авиацию подключили поздно. До сих пор в этих местах разгребают горельник, сажают новый лес и восстанавливают участок Большой Байкальской тропы.

