Но в улусе Ехэ-Цаган сохраняется режим карантина
В Селенгинском районе Бурятии стабилизировалась ситуация с животными, заражёнными лептоспирозом. В группе «Селенга-инфо. 24/7» сообщили, что в селе провели дезинфекцию, дератизацию хозяйства. Всем животным, положительно реагирующим на лептоспироз, провели вакцинацию.
Как сообщал «Байкал-Daily», очаг болезни выявили близ улуса Ехэ-Цаган, в местности Чёрный камень.
Несмотря на стабилизацию, здесь по-прежнему действует режим карантина. Запрещены: ввоз и вывоз животных, допуск к открытым водоёмам, выпас на пастбище вблизи местности Чёрный камень.
Справка:
Лептоспироз — острая инфекционная болезнь, возбудителем которой являются бактерии рода лептоспира (Leptospira). Болезнь характеризуется поражением капилляров, часто поражением печени, почек, мышц, явлениями интоксикации, сопровождается постоянной лихорадкой. Лептоспироз опасен для человека. Заражение происходит через воду во время купания или при её употреблении из природных источников; при поедании продуктов, инфицированных заражёнными животными (молоко); во время контакта с предметами окружающей среды, обсеменёнными больными животными.
Ситуация с болезнью коров в районе Бурятии стабилизировалась
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Засилье ограждений обнаружили на Восточном
Активисты вяжут носки, шьют пятиточечники, балаклавы, подсумки
Концерт состоится в честь Дня народного единства
Добровольцы лепят буузы и готовят другие блюда для бойцов-земляков
На озере хотят провести отпуск 29% соотечественников
Эксперимент особенно важен для многострадальных городских деревьев
«Цирк невозможно не любить», - призналась артистка цирка Бурятии
В фестивале участвовали 14 команд из Бурятии и Иркутской области
Задержка транспорта снизилась на 15%
Заболеваемость остаётся на невысоком уровне
Сергей Жуков собрал полный зал ФСК
В посёлке остановили работу котельной
Победители и призёры награждены денежными вознаграждениями
Приём заявок для участия стартовал 21 октября
Ожидается мокрый снег и ветер до 18 м/с