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Ситуация с болезнью коров в районе Бурятии стабилизировалась

Ситуация с болезнью коров в районе Бурятии стабилизировалась
Общество,  Фото:управление ветеринарии
Но в улусе Ехэ-Цаган сохраняется режим карантина

В Селенгинском районе Бурятии стабилизировалась ситуация с животными, заражёнными лептоспирозом. В группе «Селенга-инфо. 24/7» сообщили, что в селе провели дезинфекцию, дератизацию хозяйства. Всем животным, положительно реагирующим на лептоспироз, провели вакцинацию.

Как сообщал «Байкал-Daily», очаг болезни выявили близ улуса Ехэ-Цаган, в местности Чёрный камень.

Несмотря на стабилизацию, здесь по-прежнему действует режим карантина. Запрещены: ввоз и вывоз животных, допуск к открытым водоёмам, выпас на пастбище вблизи местности Чёрный камень.

Справка:

Лептоспироз — острая инфекционная болезнь, возбудителем которой являются бактерии рода лептоспира (Leptospira). Болезнь характеризуется поражением капилляров, часто поражением печени, почек, мышц, явлениями интоксикации, сопровождается постоянной лихорадкой. Лептоспироз опасен для человека. Заражение происходит через воду во время купания или при её употреблении из природных источников; при поедании продуктов, инфицированных заражёнными животными (молоко); во время контакта с предметами окружающей среды, обсеменёнными больными животными.

коровы инфекционные заболевания

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