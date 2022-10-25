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ТОСовцы Улан-Удэ собрали помощь для участников спецоперации

ТОСовцы Улан-Удэ собрали помощь для участников спецоперации
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Активисты вяжут носки, шьют пятиточечники, балаклавы, подсумки

Участники движения «ТОСы Улан-Удэ, Всероссийского студенческого корпуса спасателей – мы вместе!» активно участвуют в сборе гуманитарной помощи для отправки военным – участникам спецоперации. За пять дней активисты собрали очередную партию, сообщили в администрации города.

Один из координаторов движения Елена Быкова, сотрудник управления по развитию гражданских инициатив мэрии, сама ездила волонтёром помогать на Донбасс. Она не понаслышке знает, что именно нужно землякам-участникам спецоперации:

- Мы собираем медицинские принадлежности, предметы личной гигиены, шапки, перчатки, а наши ТОСы вяжут тёплые носки и шьют пятиточечники, балаклавы, опознавательные знаки и подсумки. Также перед отправкой сортируем всю полученную помощь, чтобы в каждый пункт, куда будет приходить гуманитарная помощь, попало всё необходимое и ребята там не тратили своё время для распределения помощи, - рассказала Елена Быкова.

На данный момент волонтёры уже собрали и отправили около двух тонн гуманитарной помощи.

- Наши ТОСы с самого начала спецоперации активно включились и оказывали гуманитарную помощь военнослужащим - сказал начальник управления по развитию гражданских инициатив Баир Цыбенов.


ТОС волонтеры

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