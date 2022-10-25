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В Улан-Удэ театр «Байкал» покажет танцы народов мира

Общество, 
Концерт состоится в честь Дня народного единства

6 и 7 ноября на сцене Бурятского театра оперы и балета артисты театра «Байкал» подарят зрителям танцы и песни народов мира.

Как сообщает пресс-служба театра «Байкал», в этом году концерт ко Дню народного единства будет особенным. Артисты представят новую концертную программу – танцы и песни разных народов, проживающих на территории республики.

Жители Бурятии смогут за один вечер познакомиться с разнообразием и роскошью национальных культур.
 

Возрастное ограничение 6+ 
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