В Улан-Удэ театр «Байкал» покажет танцы народов мира

Концерт состоится в честь Дня народного единства
6 и 7 ноября на сцене Бурятского театра оперы и балета артисты театра «Байкал» подарят зрителям танцы и песни народов мира.
Как сообщает пресс-служба театра «Байкал», в этом году концерт ко Дню народного единства будет особенным. Артисты представят новую концертную программу – танцы и песни разных народов, проживающих на территории республики.
Жители Бурятии смогут за один вечер познакомиться с разнообразием и роскошью национальных культур.
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