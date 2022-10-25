В Улан-Удэ театр «Байкал» покажет танцы народов мира





Возрастное ограничение 6+



6 и 7 ноября на сцене Бурятского театра оперы и балета артисты театра «Байкал» подарят зрителям танцы и песни народов мира.Как сообщает пресс-служба театра «Байкал», в этом году концерт ко Дню народного единства будет особенным. Артисты представят новую концертную программу – танцы и песни разных народов, проживающих на территории республики.Жители Бурятии смогут за один вечер познакомиться с разнообразием и роскошью национальных культур.