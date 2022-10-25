В Улан-Удэ достроят ещё три проблемных дома

Общество, Фото: пресс-служба минстроя РБ

Их введут в эксплуатацию до конца года



В столице Бурятии завершение проблемных объектов дольщиков идёт в рамках установленных графиков. К такому выводу пришли участники межведомственной рабочей группы, которые проверили ход строительства домов. Представители Респрокуратуры, Госстройжилнадзора и министерства строительства республики проверили строящиеся объекты жилых комплексов «Проспект», «ПСК «Тамир», «Юго-Западный».



Завершается строительство ещё трёх проблемных многоквартирных домов в городе Улан-Удэ. Так, в пяти блоках 215-квартирного «Проспекта» завершены внутренние отделочные работы: квартиры в черновом, а места общего пользования в чистовом вариантах. На объекте трудятся порядка 80 рабочих. Бригады устанавливают входные тамбуры, навесы, приступили к благоустройству прилегающей территории. Параллельно теплосбытовая компания тянет сети к дому – работы должны быть завершены до конца месяца.



– На этом объекте мы внесли изменения в проектную документацию. Изначально проектом не была предусмотрена электроразводка внутри квартир, – пояснил Анатолий Бирюков, гендиректор фонда поддержки дольщиков Бурятии. – Было принято решение внести изменение в проект и смету, получено положительное заключение госэкспертизы, на основании чего выполняется этот вид работ.



В доме №4 ЖК «Юго-Западный» активно продвигается чистовая отделка мест общего пользования, в квартирах устанавливают радиаторы отопления, в ближайшее время приступят к асфальтированию прилегающей территории. На объекте трудятся 24 человека: сантехники, вентиляционщики, отделочники, разнорабочие.



В доме №7 ЖК «ПСК «Тамир» полностью выполнены работы по кирпичной кладке здания, внутренних стен, перегородок, утеплению и облицовке фасада. Завершены кровельные работы. В активной фазе сантехнические работы по поквартирной разводке, отделка мест общего пользования, монтаж окон. Задействованы на объекте 53 человека: бригады сантехников, отделочников, электриков, сварщиков.



Рабочая группа отметила высокую степень готовности всех проинспектированных объектов фонда поддержки дольщиков Бурятии. В этом году будут полностью завершено строительство двух жилых комплексов «ПСК «Тамир» и «Юго-Западный», а также первый этап (пять жилых блоков и подземная автостоянка) ЖК «Проспект».



Напомним, сегодня в работе фонда поддержки дольщиков Бурятии находятся четыре проблемных объекта, три из которых планируется ввести в эксплуатацию до конца 2022 года. Это дом №7 жилого комплекса «ПСК «Тамир», дом №4 жилого комплекса «Юго-Западный» и первый этап жилого комплекса «Проспект». Таким образом, планируется восстановить права более 220 человек. Объекты достраиваются на средства федерального и республиканского бюджетов, сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.

