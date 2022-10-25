25 октября

24 октября

Популярное

В Улан-Удэ достроят ещё три проблемных дома

В Улан-Удэ достроят ещё три проблемных дома
Общество,  Фото:пресс-служба минстроя РБ
Их введут в эксплуатацию до конца года

В столице Бурятии завершение проблемных объектов дольщиков идёт в рамках установленных графиков. К такому выводу пришли участники межведомственной рабочей группы, которые проверили ход строительства домов. Представители Респрокуратуры, Госстройжилнадзора и министерства строительства республики проверили строящиеся объекты жилых комплексов «Проспект», «ПСК «Тамир», «Юго-Западный».

Завершается строительство ещё трёх проблемных многоквартирных домов в городе Улан-Удэ. Так, в пяти блоках 215-квартирного «Проспекта» завершены внутренние отделочные работы: квартиры в черновом, а места общего пользования в чистовом вариантах. На объекте трудятся порядка 80 рабочих. Бригады устанавливают входные тамбуры, навесы, приступили к благоустройству прилегающей территории. Параллельно теплосбытовая компания тянет сети к дому – работы должны быть завершены до конца месяца.

– На этом объекте мы внесли изменения в проектную документацию. Изначально проектом не была предусмотрена электроразводка внутри квартир, – пояснил Анатолий Бирюков, гендиректор фонда поддержки дольщиков Бурятии. – Было принято решение внести изменение в проект и смету, получено положительное заключение госэкспертизы, на основании чего выполняется этот вид работ.

В доме №4 ЖК «Юго-Западный» активно продвигается чистовая отделка мест общего пользования, в квартирах устанавливают радиаторы отопления, в ближайшее время приступят к асфальтированию прилегающей территории. На объекте трудятся 24 человека: сантехники, вентиляционщики, отделочники, разнорабочие.

В доме №7 ЖК «ПСК «Тамир» полностью выполнены работы по кирпичной кладке здания, внутренних стен, перегородок, утеплению и облицовке фасада. Завершены кровельные работы. В активной фазе сантехнические работы по поквартирной разводке, отделка мест общего пользования, монтаж окон. Задействованы на объекте 53 человека: бригады сантехников, отделочников, электриков, сварщиков.

Рабочая группа отметила высокую степень готовности всех проинспектированных объектов фонда поддержки дольщиков Бурятии. В этом году будут полностью завершено строительство двух жилых комплексов «ПСК «Тамир» и «Юго-Западный», а также первый этап (пять жилых блоков и подземная автостоянка) ЖК «Проспект».

Напомним, сегодня в работе фонда поддержки дольщиков Бурятии находятся четыре проблемных объекта, три из которых планируется ввести в эксплуатацию до конца 2022 года. Это дом №7 жилого комплекса «ПСК «Тамир», дом №4 жилого комплекса «Юго-Западный» и первый этап жилого комплекса «Проспект». Таким образом, планируется восстановить права более 220 человек. Объекты достраиваются на средства федерального и республиканского бюджетов, сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.
Бурятия Улан-Удэ долевое строительство долгострой обманутые дольщики строительство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Теннисисты Бурятии успешно выступили на всероссийских соревнованиях
Теннисисты Бурятии успешно выступили на всероссийских соревнованиях
Общество, 25.10.2022
Турнир по настольному теннису проходил в Красноярске
В Улан-Удэ достроят ещё три проблемных дома
В Улан-Удэ достроят ещё три проблемных дома
Общество, 25.10.2022
Их введут в эксплуатацию до конца года
В Бурятии прошли чемпионаты по дартсу и волейболу сидя
В Бурятии прошли чемпионаты по дартсу и волейболу сидя
Общество, 25.10.2022
В соревнованиях принимали участие спортсмены с ПОДА
В Бурятии с 95-летием поздравили участницу трудового фронта
В Бурятии с 95-летием поздравили участницу трудового фронта
Общество, 25.10.2022
Прасковья Иванова живёт в Еравнинском районе
Шахматист из Улан-Удэ победил на всероссийском фестивале
Шахматист из Улан-Удэ победил на всероссийском фестивале
Общество, 25.10.2022
Артём Садыков занял первое место на шахматном турнире
Улан-удэнцы смывают в канализацию строительный мусор, игрушки, одеяла и даже телогрейки
Улан-удэнцы смывают в канализацию строительный мусор, игрушки, одеяла и даже телогрейки
Общество, 25.10.2022
Во время промывки городских канализационных сетей специалисты «Водоканала» приходят в ужас
Ученые СО РАН смогут «ловить» грозы вокруг Байкала
Ученые СО РАН смогут «ловить» грозы вокруг Байкала
Общество, 25.10.2022
Это поможет борьбе с лесными пожарами
Дым над Богородским островом в Улан-Удэ будет стоять ещё пару дней
Дым над Богородским островом в Улан-Удэ будет стоять ещё пару дней
Общество, 25.10.2022
На Богородском острове опять отжигают траву
В Улан-Удэ водителей штрафуют за разлетающийся мусор
В Улан-Удэ водителей штрафуют за разлетающийся мусор
Общество, 25.10.2022
Пятерых водителей привлекли к ответственности за нарушение правил перевозки груза
В Улан-Удэ уехали на «зимовку» зелёные кони
Общество, 25.10.2022
Вернутся они следующим летом
Юмористка из Улан-Удэ выступит в новом шоу на ТНТ
Юмористка из Улан-Удэ выступит в новом шоу на ТНТ
Общество, 25.10.2022
Вера Гасаранова приняла участие в шоу «Концерты»
Ситуация с болезнью коров в районе Бурятии стабилизировалась
Ситуация с болезнью коров в районе Бурятии стабилизировалась
Общество, 25.10.2022
Но в улусе Ехэ-Цаган сохраняется режим карантина
В Улан-Удэ сделан первый шаг к отказу от кондукторов
В Улан-Удэ сделан первый шаг к отказу от кондукторов
Общество, 25.10.2022
На первом автобусе установлена система учёта вошедших и вышедших пассажиров
Жителей Улан-Удэ разозлили заборы во дворах
Жителей Улан-Удэ разозлили заборы во дворах
Общество, 25.10.2022
Засилье ограждений обнаружили на Восточном

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^