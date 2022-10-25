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Заведующая школьной столовой из Улан-Удэ отправится готовить для военных

Заведующая школьной столовой из Улан-Удэ отправится готовить для военных
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Добровольцы лепят буузы и готовят другие блюда для бойцов-земляков

Улан-удэнка Наталья Кельчина, заведующая столовой школы №22 (микрорайон Загорск) скоро поедет волонтёром на север Крыма, в город Джанкой, чтобы готовить для военных. Там добровольцы арендуют дом, в котором лепят буузы, делают боовы и другие блюда и передают их в палатку, где кормят бойцов из Бурятии. Сама палатка находится на границе Запорожской области и Крыма.

- Ребята, которые находятся там месяцами, попали в непривычные условия, поэтому хочется их поддержать. Как говорится, чем могу, тем помогу, - говорит Наталья Кельчина.

Волонтёрством Наталья Ивановна занялась ещё в период пандемии – во время самоизоляции доставляла пожилым людям продукты и лекарства. Кроме того, она является почётным донором. Поэтому коллеги и руководство школы решение Натальи Ивановны поняли и только поддержали.

- Решение удивило, но мы знаем, что Наталья Ивановна - человек с широкой душой, с большим сердцем. Наша школа тоже не осталась в стороне – мы собрали посильную помощь для наших бойцов. Также наши дети написали солдатам письма, чтобы передать им частичку родины, тепла, уюта, - рассказал директор школы №22 Иван Черкозьянов.

На средства, которые собрала школа №22, будут закупать продукты.

- Думаю, у нас будут руководители, которые будут говорить, что готовить. Естественно, это традиционные буузы, супы. Я также везу наш сагаан дали, иван-чай – всё-таки уже погода прохладная. Главное, чтобы наши ребята в каждом кусочке, каждом глоточке чувствовали любовь и силу родной земли, - рассказала Наталья Кельчина.
волонтеры

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