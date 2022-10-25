В Улан-Удэ после двухлетнего перерыва провели школьный КВН

В фестивале участвовали 14 команд из Бурятии и Иркутской области



Вчера, 24 октября, в Улан-Удэ прошёл фестиваль республиканской школьной лиги КВН «Сезон новичков». Мероприятие состоялось в актовом зале БГСХА. Школьный КВН вернулся на сцену после двухлетнего перерыва, вызванного ковидными ограничениями.



В фестивале приняли участие 14 школьных команд из разных уголков республики. Также на игру приехали три команды из Иркутской области. При этом юные юмористы из Бохана Иркутской области выступали в рамках юмористической передачи на телеканале СТС.



- Последнюю игру мы провели в 2019 году, остановились на полуфиналах. Первый полуфинал мы провели, а второй не вышло из-за коронавирусной инфекции. Так получилось, что за два года многие участники закончили школу, и сейчас много молодых команд. Поэтому сезон и называется «Сезон новичков», мы начинаем воспитывать новое поколение и погружать в эту игру. Сегодня должно хорошее мероприятие состоятся, к нам приехали гости из Иркутской области, одна из них даже выступала на СТС, - рассказал «Байкал-Daily» руководитель КВН-движения в Бурятии Денис Одоев.



Весёлые и находчивые выступали около двух часов практически при полном зале. Судя по реакции, зрители остались довольны выступлениями школьников.



- В принципе, наша команда похожа на Улан-Удэ. У нас также стоит мальчик в центре и у него большая голова, - шутили иркутяне.



Фестиваль юмористов проходил в соревновательном формате. Судейскую скамью заняли депутат Народного Хурала Бурятии Сергей Дорош, известная бурятская певица Алина Намсараева, КВНщики из команды КВН «Дальневосточные ворота» и представители академии БГСХА.



- Я первый и в последний раз буду судить школьный КВН. Я попросту не могла судить детей – это было очень сложно, - с улыбкой призналась Алина Намсараева.



Чемпионами игры стала команда «Тигр» из Тункинского района. Второе место заняли улан-удэнцы из школы №51. Третье место разделила команда из посёлка Бохан Иркутская область.



Остальным командам вручали определённые номинации по ходу игры. Также судьи награждали самых артистичных участников, выдавая им грамоты «мистера и «миссис» КВН.



Команды платили организационный взнос не деньгами, а добрыми поступками. То есть, помимо подготовки выступления, необходимо было совершить одно доброе дело (убрать мусор, помочь бабушке и т.п.) до начала фестиваля. В качестве доказательств команда обязана была опубликовать пост с фото или видео в соцсетях.



Инициатором идеи выступила общественная организация АНО «Событие». Такой необычный оргвзнос планируется распространять и на следующие игры в сезоне.



- Мы это всё стараемся объединять, потому что берём большое количество людей под свою ответственность. Ну и почему же не вовлечь их ещё в волонтёрскую деятельность? Параллельно мы будем возрождать КВН, и никто этого не сделает кроме нас. Также у нас не будет лиги, пока будем обходиться фестивалями. Это даст возможность каждой команде ещё раз выйти на сцену и наращивать свой опыт. Но на каждом фестивале будет свой победитель, потом, возможно, выявим одного общего в конце сезона. Такой формат для нас в новинку, будем адаптироваться в ходе работы, - поделился с «Байкал-Daily» общественник, руководитель школьного КВН Бурятии Чингис Болотов.

